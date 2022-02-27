'غوغل' يحظر إعلانات وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر موقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن شركة "غوغل" اتخذت قرارا بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.

محمد يوسف

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