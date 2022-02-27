انت الان تتابع خبر 'غوغل' يحظر إعلانات وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن شركة "غوغل" اتخذت قرارا بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها أن الشركة الأمريكية "غوغل" حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية استخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات غوغل المختلفة.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر موقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.