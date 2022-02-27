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'غوغل' يحظر إعلانات وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن شركة "غوغل" اتخذت قرارا بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها أن الشركة الأمريكية "غوغل" حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية استخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات غوغل المختلفة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر موقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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