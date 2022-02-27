شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام Siri لترجمة الكلمات أو إجراء محادثة بلغة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسهل المساعد الصوتى بأبل Siri ترجمة الكلمات والعبارات إلى حوالي اثنتي عشرة لغة، وحتى إجراء محادثة ثنائية الاتجاه مع شخص لا يتحدث بلغتك، وهنا نقدم لك الخطوات التي يجب إتباعها عند استخدام هذه الميزات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية استخدام Siri لترجمة الكلمات والعبارات

1. إذا لم يكن مثبتًا بالفعل ، فانتقل إلى متجر التطبيقات وقم بتثبيت تطبيق الترجمة.

2. قم بتنشيط Siri إما بقول "Hey Siri" أو الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي في أيفون، (في هاتف قديم به زر الصفحة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية بدلاً من ذلك).

3. انطق الكلمة أو العبارة التي تريد ترجمتها وحدد اللغة التي تريد الترجمة إليها، فعلى سبيل المثال ، قد تقول، "مرحبًا Siri ، ترجم" كم الساعة "إلى الفرنسية."

4. سيعرض Siri إشعار الترجمة وينطق العبارة بصوت عالٍ.

وعندما يظهر إشعار الترجمة، هناك شيئان يمكنك القيام بهما:

• اضغط على زر التشغيل لجعل Siri يكرر العبارة.

• اضغط على الإشعار لفتح تطبيق الترجمة.

كيفية استضافة محادثة ثنائية الاتجاه باستخدام Siri Translate

إذا كنت ترغب في إجراء محادثة مع شخص ما باستخدام قدرات الترجمة في Siri، فيمكنك القيام بذلك باستخدام تطبيق الترجمة.

يمكنك بدء تشغيل التطبيق من الشاشة الرئيسية لهاتفك أو الضغط فوق إشعار الترجمة بعد مطالبة Siri بترجمة عبارة.

يحتوي تطبيق الترجمة على ثلاث علامات تبويب في الجزء السفلي من الشاشة، يمكنك اختيار:

• ترجمة: الترجمة مفيدة لترجمة الكلمات أو العبارات، عادة بنفسك.

• محادثة: إذا كنت تتفاعل مع شخص آخر، فاضغط فوق محادثة، تسهل هذه الشاشة على شخصين تبادل العبارات.

• المفضلة: إذا قمت بالضغط فوق رمز النجمة في شاشة الترجمة، فستحفظ هذه العبارة في المفضلة، حيث يمكنك العثور على قائمة المفضلة المحفوظة.

يمكنك في حالة المحادثة:

1. ابدأ تطبيق الترجمة واضغط على محادثة.

2. اختر اللغات المستهدفة من القوائم المنسدلة أعلى الشاشة.

3. تأكد من تعيين التطبيق لاكتشاف اللغات تلقائيًا، واضغط على النقاط الثلاث، وفي القائمة المنبثقة، تأكد من وجود علامة اختيار على يسار لغة الكشف.

4. اضغط على الأيقونة الموجودة على يسار الميكروفون واختر وجهاً لوجه.

5. الآن تنقسم الشاشة، مع وجود اللغتين على جانبي الشاشة، ويمكن لكل شخص أن يتناوب في الضغط على أيقونة الميكروفون والتحدث، وسيتم ترجمة النص وسيظهر مترجمًا على الجانب الآخر من الشاشة.

6. عند الانتهاء من المحادثة، اضغط فوق X أعلى يمين الشاشة.

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك ترك الشاشة في وضع "جنبًا إلى جنب"، وإذا قمت بذلك، فسيحتاج كلا الشخصين إلى أن يكونا على نفس الجانب من الهاتف، ولكن يظهر النص على اليسار واليمين، مثل محادثة رسالة نصية.