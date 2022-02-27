شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تجد الكمبيوتر المحمول المناسب؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الخيارات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه الأيام، ومن الصعب معرفة أيها أفضل. اتبع هذه النصائح للعثور على الكمبيوتر المحمول المناسب لك.

حجم الشاشة ووزنها يتراوح حجم شاشات الكمبيوتر المحمول عادة من 9 إلى 17 بوصة (حوالى 23 إلى 43 سم). كلما كانت الشاشة أكبر ، كان الكمبيوتر المحمول الخاص بك أثقل.

وازن بين مقدار قابلية النقل الذى تحتاجه مقابل الأداء للعثور على الحجم المناسب لك.

سيكون من الصعب السفر مع الشاشات الأكبر حجمًا وعمر بطارية أقصر، ولكنها ستدعم رسومات أفضل ومزيد من الطاقة. الشاشات الأصغر ستكون معاكسة تمامًا .

وحدة المعالجة المركزية وحدة المعالجة المركزية هى عقل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الموفران الرئيسيان لوحدة المعالجة المركزية هما Intel و AMD .

وتتصدر Intel السوق من حيث التكنولوجيا المتقدمة، لكن AMD تقدم نماذج تنافسية بأسعار منخفضة بحسب بقعض تقارير.

تعد وحدات المعالجة المركزية ثنائية النواة أكثر قوة مع دعم أفضل للألعاب والرسومات ، بينما تعد وحدات المعالجة المركزية أحادية النواة أكثر فعالية من حيث التكلفة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ببساطة للوظائف المكتبية الأساسية وتصفح الويب.

يجب أن يبحث المسافرون من رجال الأعمال والمستخدمين المنزليين فى ذاكرة الوصول العشوائى عن ما بين 2 جيجابايت و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

سيستفيد اللاعبون وفنانى الرسوم وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون مع مقاطع الفيديو عالية الدقة من 4 جيجابايت إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

يمكن للطالب العادى الذى يبحث عن آلة فعالة من حيث التكلفة لأداء الواجبات المنزلية والبريد الإلكترونى وتصفح الويب أن يستقر على 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

استخدم أداة البحث عن الكمبيوتر المحمول عبر الإنترنت تحتوى العديد من مواقع التسوق على أدوات ومحركات بحث لمساعدتك فى اختيار الكمبيوتر المحمول المناسب.

تمتلك Microsoft برنامجًا مبتكرًا يسمى PC Scout ، والذى يرشد المبتدئين خلال عملية اختيار جهاز كمبيوتر، ثم يقدم بعض الخيارات فى النهاية .

غالبًا ما تحتوى مواقع التسوق عبر الإنترنت على ميزات بحث متقدمة لمساعدتك فى البحث عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالمواصفات الدقيقة التى تريدها.