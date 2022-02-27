شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تقنيات معرض الهواتف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعقد المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة mwc فى برشلونة من 28 فبراير حتى 3 مارس، وهو أكبر معرض لتقنيات الهاتف فى العالم، حيث تعلن أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية عن أحدث أجهزتها وتقنياتها الجديدة.

فى السنوات الأخيرة كان تركيز المعرض كبيرًا على الانتقال إلى تكنولوجيا 5G، بالإضافة إلى ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي. ولكن هناك دائمًا مساحة لعدد ليس بقليل للتقنيات الأخرى بخلاف الهواتف الذكية ، سواء كانت أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة أو تحديثات للساعات الذكية حسبما نقل موقع The Verege.

فى عام 2020 تم إلغاء العرض وفى عام 2021 كان الأمر هادئًا. قد يكون عام 2022 مختلفًا بعض الشيء مع توقع الكشف عن تقنيات جديدة خلال دورة هذا العام.

سامسونج

من المقرر أن تبدأ سامسونج حدث البث المباشر قبل MWC فى 27 فبراير، حيث استخدمت الشركة MWC كنقطة انطلاق لأجهزتها المحمولة، ولكن فى السنوات القليلة الماضية ، أطلقت هذه الهواتف مقدمًا قبل أسابيع.

يتوفر Galaxy S22 لهذا العام بالفعل فى المتاجر، ما يعنى أننا سنرى على الأرجح كمبيوتر محمول Galaxy Book جديدًا بدلاً من ذلك.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

لا يقتصر المؤتمر العالمى على الهواتف الذكية فقط، حيث تتواجد أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضًا فى المعرض. بينما يميل العديد من الشركات المصنعة إلى التباهى بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم فى CES ، فإننا نتوقع رؤية المزيد فى MWC.

هواتف كبيرة من بعض أكبر الشركات فى الصين

هذا العام لا يزال بإمكاننا توقع إدخالات هواتف ذكية جديدة من كبرى الشركات المصنعة الصينية.

بيكسل 6A

تم تسريب تصميمات لما يشبه Google Pixel 6 هذا الأسبوع - وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يظهر فى MWC ، فقد اقترح تسريب العام الماضى أن Pixel 6A قد يكون واردً، فى كلتا الحالتين هناك توقع أن يكشف عملاق البحث عن شيء ما.

شبكات افتراضية و 6G

توقع بعض التحديثات فى مساحة الاتصالات المحمولة، كيف يمكن للذكاء تشغيل وعرض 5G فى صورة تظهر شبكات مفتوحة وذكية وافتراضية وقابلة للتشغيل البينى بالكامل، كذلك ما أثير عن استعدادات نوكيا للتخطيط لتقنية 6G.