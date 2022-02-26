شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على صناعة الرقائق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن الحرب الروسية الأوكرانية الجارية ستؤدي إلى أزداد الوضع سوء فيما يتعلق بأشباه الموصلات ، حيث أن كلا البلدين من المصدرين الأساسيين للمواد الخام المستخدمة في تصنيع الشرائح المختلفة.

وسوف يستمر النقص في الرقائق في جميع أنحاء العالم في الجزء الأخير من عام 2022 ، وربما حتى عام 2023 ، وفقًا لأحدث تقرير لوزارة التجارة الأمريكية عن سلسلة توريد أشباه الموصلات.

وقال بالافي سينغ ، نائب رئيس شركة سوبر بلاسترونيكس المحدودة (SPPL): "النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات ، والذي تمت تغطيته بشكل هامشي فقط ، قد يتفاقم بسبب التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا".

وتعد كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين أساسيين للمواد الخام المستخدمة في تصنيع الشرائح وأشباه الموصلات ، مثل البلاديوم ، الذي يستخدم في رقائق الذاكرة وأجهزة الاستشعار ، وغاز النيون، الذي يستخدم في تصميمات دوائر الحفر.

وقالت في بيان "قد يؤثر هذا أيضا بشكل عكسي على تكاليف الشحن المرتفعة بالفعل ويسبب تأخيرات في جميع أنحاء العالم."

وشهد المصنعون انخفاض مخزوناتهم من أشباه الموصلات وسط النقص العالمي في الرقائق. وجدت دراسة استقصائية حديثة شملت أكثر من 150 شركة أن الإمدادات انخفضت من متوسط ​​40 يومًا في عام 2019 إلى خمسة أيام فقط في أواخر عام 2021.

وتعتمد الملايين من المنتجات - السيارات والغسالات والهواتف الذكية وغيرها - على الرقائق ، المعروفة أيضًا باسم أشباه الموصلات.

وقال خبراء الصناعة إن أحداث البجعة السوداء ، مثل الحرب المستمرة ، لديها القدرة على إحداث مزيد من الضغط على سلاسل التوريد ، بما في ذلك التأثير المحتمل على سعة الرقائق وارتفاع أسعار الرقائق.

وقال برابهو رام ، رئيس الصناعة مجموعة الاستخبارات ، CMR "تلعب كل من أوكرانيا وروسيا أيضًا دورًا محوريًا في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات. تعتبر أوكرانيا مصدرًا وموردًا مهمًا للغاية للمواد الخام ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، نيون من درجة أشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات" وبالمثل ، تعد روسيا مصدرًا رئيسيًا للبلاديوم المستخدم في العديد من شرائح الذاكرة وأجهزة الاستشعار، في الواقع ، يمثل 45 في المائة من العرض العالمي.

وأضاف رام: "في حين أن صناعة رقائق أشباه الموصلات قد لا تشعر بحرارة مباشرة من الحرب ، فإن موردي المواد الخام الأولية الذين يوفرون هذه الغازات ، ويمكّنون شركات الرقائق ، سيواجهون ضغوطًا".

وقال بات غيلسنجر ، الرئيس التنفيذي لشركة Intel مؤخرًا ، إنه لا يتوقع أن ينتهي النقص في أشباه الموصلات حتى عام 2023.

قال غيلسنجر: "نحن في أسوأ ما في الأمر الآن ، كل ربع سنة ، العام المقبل سوف نتحسن بشكل تدريجي ، لكن لن يكون لديهم توازن بين العرض والطلب حتى عام 2023".