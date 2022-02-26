شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المعرض العالمى للهواتف يحظر مشاركة بعض الشركات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحظر منظمو المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC بعض الشركات الروسية من المشاركة فى أكبر معرض لتكنولوجيا الهواتف المحمولة فى العالم، والذى يعقد فى مدينة برشلونة الإسبانية فى الفترة من 28 الى 3 مارس حسبما نقل موقع Theverege عن رويترز.

وعلى الرغم من أن الاتحاد العالمى للاتصالات المتنقلة أدان حرب روسيا أوكرانيا فى بيان على موقعه على الإنترنت، ونقلت رويترز عن رئيسها التنفيذى جون هوفمان قوله :" لا توجد خطط لإلغاء المؤتمر أو إعادة جدولته. ومع ذلك، أضاف "إنه وضع متطور" وأنهم "سيستمرون فى مراقبته".

بينما قال هوفمان أيضًا إنه سيتم منع "حفنة ، قليل" من الشركات الروسية ومديريها التنفيذيين، إلا أنه لم يكشف عن الأسماء، مضيفًا أن قوائم العقوبات تتطور.

ومع ذلك لا يزال بإمكان الشركات التى لها روابط مع روسيا - مثل شركة النقل VimpelCom - شراء بعض التواجد من خلال الدفع للجمعية مقابل مساحة تدفق مخصصة للعرض.