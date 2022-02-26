شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تايوان: حرب روسيا وأوكرانيا لها تأثير محدود على سلاسل توريد الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة التايوانية إنها تتوقع تأثيرًا ضئيلًا من الحرب في أوكرانيا على توريد المواد الخام الرئيسية لأشباه الموصلات، حيث أن تايوان هي شركة كبرى لتصنيع الرقائق، وهي موطن لأكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم وأكبر شركة مدرجة في آسيا، TSMC، ومفتاح لتخفيف النقص العالمي في أشباه الموصلات الذي أجبر في بعض الحالات خطوط إنتاج السيارات على الإغلاق.

وقال مجلس الوزراء، بعد اجتماع ترأسه نائب رئيس الوزراء شين جونغ تشين ، إن المواد الخام الثلاثة الرئيسية لصنع الرقائق - غازات النيون وC4F6 وكذلك البلاديوم المعدني - لن ترى تأثيرًا كبيرًا، وقال مجلس الوزراء في بيان إن صانعي الرقائق التايوانيين يستخدمون القليل من البلاديوم ، ولا تمثل أوكرانيا أو روسيا مصدرًا رئيسيًا لما تستخدمه الجزيرة، وأضافت أن الشركات المحلية لديها أيضًا القدرة على تكرير وإعادة تصنيع البلاديوم ، لذلك لن يكون هناك أي تأثير.

وبالنسبة للنيون وC4F6، هناك بالفعل مخزون في الجزيرة وسلاسل التوريد متنوعة ، لذلك "التأثير القريب المدى ليس كبيرًا"، قال مجلس الوزراء، وقالت إن إمدادات الطاقة في تايوان آمنة أيضًا، مع 145 يومًا من احتياطيات النفط ومصادر الإمداد المتنوعة، بينما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال ، هناك أيضًا مصادر إمداد متنوعة.

وفي الأسواق المالية ، قال مجلس الوزراء إن سعر صرف الدولار التايواني مستقر نسبيًا ، لكن البنك المركزي سيراقب عن كثب ويتخذ "إجراءات الإدارة المناسبة" إذا لزم الأمر، وقال مجلس الوزراء إن وزارة المالية ستعمل أيضًا على تحقيق الاستقرار في سوق الأسهم إذا لزم الأمر.