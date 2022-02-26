شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مناورة روسيا بـ Bitcoin .. هل يمكن أن تكون العملات الرقمية طوق نجاة من العقوبات الدولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إعلامية عن أن الاعتماد المتزايد للعملات المشفرة يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التهرب من الموجة الأولى من العقوبات المالية من الغرب، حيث قد تقنن الدولة العملات المشفرة من أجل الحفاظ على جميع العقوبات وتجنبها تقريبًا أثناء غزوها لأوكرانيا، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، حيث ستقوم الولايات المتحدة بإغلاق خمسة من أكبر البنوك الروسية وتجميد جميع الأصول التي تمتلكها في أمريكا ، والتي تزيد قيمتها عن تريليون دولار.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب عن أكبر حزمة عقوبات بريطانية على الإطلاق ضد روسيا ، تستهدف البنوك والأثرياء الروس، ومع ذلك ، أصبح من السهل التهرب من هذه الإجراءات ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة اعتماد العملة المشفرة في روسيا ، وفقًا لتقارير CNN.

ووفا لروس إس. ديلستون ، خبير في مكافحة غسل الأموال بحسب ما نقله التقرير"إذا قرر الروس تجنب استخدام أي عملة أخرى غير العملة المشفرة ، فيمكنهم فعليًا تجنب جميع العقوبات تقريبًا "، فيما قفزت عملة البيتكوين إلى 39 ألف دولار في ارتفاع سريع بعد عقوبات بايدن بعد أن انخفضت إلى ما دون 35 ألف دولار يوم الخميس عندما أعلن بوتين الحرب على أوكرانيا.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، تقوم روسيا بإضفاء الشرعية على العملة المشفرة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وإلا فلن تتحمل البلاد ضغوط العقوبات المتزايدة من الدول الغربية.

وقال Alex Kuptsikevich، كبير محللي السوق في FxPro، إنه بعد الوصول إلى أدنى مستويات الشهر ، تلقت العملة المشفرة الأولى دعمًا من المشترين ، كما كان الحال في نهاية شهر يناير، وقال في بيان "بالطبع ، كانت ديناميكيات النمو متواضعة نسبيًا ، مما يشير إلى حذر المشترين، ومن المرجح أن يكون هؤلاء حاملون على المدى الطويل وليس مضاربين على المدى القصير ، حيث تظل الأسواق عمومًا حذرة".

ومن المثير للاهتمام أن الشراء أثناء الانخفاض أصبح مخططًا رئيسيًا للجلسة الأمريكية. بعد انخفاض بأكثر من 3 في المائة ، لم تنتعش مؤشرات الأسهم الأمريكية فحسب ، بل تمكنت أيضًا من إظهار النمو في نهاية اليوم، وأشار كوبتسيكيفيتش إلى أن "هذا حفز عملة البيتكوين على التعزيز، ويمكن أن تنتهي الطفرة قصيرة المدى في الاتجاه الصعودي بسرعة إذا استأنفت الأصول الخطرة تراجعها مرة أخرى.

وإذا تصاعد الوضع في أوكرانيا أكثر من ذلك، فقد تنخفض عملة البيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار حيث يغادر المستثمرون للحصول على الأصول الدفاعية"، وقد ارتفع إجمالي رسملة سوق التشفير، وفقًا لـ CoinMarketCap ، بنسبة 9.6 في المائة يوميًا إلى 1.72 تريليون دولار، حيث ارتفع مؤشر هيمنة البيتكوين 0.3 نقطة إلى 42.6 في المائة.