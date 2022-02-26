شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. Clubhouse يبدأ طرح الدردشة داخل الغرف الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منصة الصوت الاجتماعي Clubhouse ميزة الدردشة داخل الغرفة التي ستسمح للمستخدمين - من التعديلات إلى المستمعين في الجمهور - بالتواصل مع بعضهم البعض عبر الرسائل النصية أثناء غرفة حية، وبالنسبة لمنشئي المحتوى، ستوفر ميزة الدردشة داخل الغرفة ، على أنظمة iOS وAndroid ، نقطة اتصال أخرى مع الجماهير في الغرفة وتوفر طريقة للحصول على تعليقات في الوقت الفعلي.

وقالت الشركة في أحد المدونات: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى جعل إجراء استطلاعات الرأي السريعة أو تحديد مصادر الأسئلة من الجمهور أسهل بكثير، ونقل المشاركة إلى المستوى التالي"، وقالت الشركة إن المبدعين سيكونون دائمًا لديهم السيطرة الكاملة على الدردشة داخل الغرفة. يمكنهم تحديد ما إذا تم تمكين الدردشات عند بدء غرفة عبر مؤلف الغرفة.

ويمكن للمنشئين أيضًا حذف أي رسالة أثناء الغرف الحية أو بعد انتهاء الغرفة وإيقاف الدردشة داخل الغرفة في أي وقت أثناء الغرفة، وقالت الشركة "إذا كنت قد أرسلت رسالة وتريد حذفها ، فيمكنك حذف رسائلك الخاصة أثناء الغرفة الحية أو بعد انتهاء الغرفة".

وإذا انتهك شخص ما الإرشادات في الدردشة ، فيمكنه الإبلاغ عنه مباشرة من الدردشة. الضغط لفترة طويلة على اسمهم وضرب التقرير، يمكنك أيضًا الضغط لفترة طويلة لحظرهم.