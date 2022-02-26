شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نائب رئيس الوزراء الأوكراني يطالب شركة آبل بالتوقف عن بيع المنتجات فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب نائب رئيس الوزراء الأوكراني شركة آبل عبر منصة تويتر بالتوقف عن بيع منتجات الشركة في روسيا، حيث نشر رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي للشركة "تيم كوك"، وجاء في تغريدة ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس وزراء أوكرانيا، إنه اتصل بكوك وطلب منع بيع جميع منتجاتها وخدماتها إلى روسيا .

وقال: "لقد تواصلت مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، لحظر متجر أبل لمواطني الاتحاد الروسي، ولدعم حزمة عقوبات الحكومة الأمريكية!، ويعتبر فيدوروف، هو أيضًا وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ، وقال فيدوروف في رسالته "نحن على يقين من أن مثل هذه الإجراءات ستحفز الشباب والسكان النشطين في روسيا على وقف العدوان العسكري المشين بشكل استباقي".

ولم تعلق شركة آبل على رسالة رئيس الوزراء الأوكراني، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا لا تستطيع بموجبها الشركات الأمريكية ، بما في ذلك أبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا ، تقديم أي خدمات للقوات المسلحة الروسية أو وزارة الدفاع.

وفي الوقت نفسه، انتقل كوك إلى Twitter وقال إن الشركة ستدعم الجهود الإنسانية المحلية، أنا قلق للغاية بشأن الوضع في أوكرانيا، نحن نبذل قصارى جهدنا لفرقنا هناك وسندعم الجهود الإنسانية المحلية، أفكر في الأشخاص الذين هم الآن في طريق الأذى وينضمون إلى كل أولئك الذين يدعون إلى السلام".