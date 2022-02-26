شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يمكن أن تخبرنا خرائط جوجل عن حرب روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون حرب روسيا أوكرانيا، أول صراع عسكري كبير يمكن تتبعه مباشرة على خرائط جوجل، بعدما كشف خبير للحد من الأسلحة جيفري لويس في تغريدة على تويتر، إلى ظهور ما يبدو أنها مركبات مصفحة كانت مرئيًا يوم الأربعاء الماضى من تحديث ازدحام المرور على جوجل.

ويقول الخبراء إنها علامة على التحديات التي تواجهها الجيوش عند محاولتها التحرك سرا في عصر المراقبة في كل مكان حسبما نقل موقع Digitartlends.

قال جوناثان فلينت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف الذي يدرس الجيش: "من الصعب إخفاء التأخيرات المرورية الناتجة عن نقل عمود مدرع". "ومن الصعب للغاية مراقبة النظافة الرقمية للأشخاص في المسرح. بعبارة أخرى ، يمكن لأفراد من رتبة متدنية في جيش يتمتع بأمن معلومات شخصية أن يكشف عن الكثير من المعلومات عن غير قصد ".

كانت روسيا غامضة بشأن نواياها في أوكرانيا ، لكن ربما شوهدت قواتها على الإنترنت يوم الأربعاء وهي تتحرك في أنحاء البلاد. ظهر الازدحام المروري في الساعة 3:15 صباحًا على الطريق في خرائط Google من بيلجورود ، روسيا ، إلى الحدود الأوكرانية.

كتب لويس أن حركة المرور "بدأت بالضبط حيث رأينا تشكيلًا روسيًا للدروع وظهور مدافع من طراز IFV / ناقلات الجنود المدرعة بالأمس". "شخص ما في حالة تنقل."

منذ بدء الحرب يوم الخميس امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الطائرات والقوات الروسية وهي تهاجم أوكرانيا. يمثل إخفاء التحركات العسكرية تحديًا كبيرًا أمام التقدم التكنولوجي. قال فلينت إن الصور المحدثة بسرعة من الأقمار الصناعية التجارية الموضوعة في المجال العام يمكن أن توفر فرصًا لتحليل الصور العامة.

وأضاف: "الشيء المثير للاهتمام الآخر هو أننا نرى تكاملًا متزايدًا للتقنيات الأخرى في رسم الخرائط عبر الإنترنت - يمكن أن تساعد أجهزة تتبع اللياقة البدنية والهواتف المحمولة في توفير مزيد من المعلومات للتحليل".

قال بيلي زسامبوك، أستاذ استخبارات الجغرافيا المكانية بجامعة أريزونا ، إن معظم الجيوش الحديثة تتفهم متى يكون لدى أقمار التصوير المستشعرة عن بعد خط رؤية لموقعها ، لكنها لا تشير إلى إخفاء كل معداتها العسكرية. يتم إخفاء المعدات أو الأنشطة الأكثر حساسية فقط عن المراقبة.

وأضاف زسامبوك: "لقد نما العدد المتزايد من أقمار التصوير التجارية بشكل كبير (وسيستمر في ذلك) لدرجة أن معدات وأنشطة الإخفاء لفترات زمنية قصيرة تمنع العمليات". "للاختباء من المراقبة ، قد يسافرون خلال الأوقات التي لا يُتوقع فيها أن تكون الأقمار الصناعية فوق أو تخفي نشاطًا تحت الأرض أو عن طريق الاختباء في البيئات المحيطة باستخدام تقنيات التمويه أو الإخفاء أو الخداع."

يمكن لأي شخص متصل بالإنترنت تقريبًا جمع معلومات استخبارية عن التحركات العسكرية.

قال زسامبوك إن الخرائط يمكن أن تظهر تحركات القوات المحدثة ببساطة إذا تم رصد خط رؤيتها من قمر صناعي يمر. تعتمد تغطية صور الأقمار الصناعية على من كلف بعملية الجمع ودفع ثمنها.

قال Zsambok إن جوجل لا تمتلك أقمارًا صناعية ، وسيكون من باهظ التكلفة أن تدفع Google باستمرار مقابل مجموعة الصور عالية الدقة العالمية. بدلاً من ذلك يدفع بعض العملاء الآخرين مقابل هذه الصور التجارية من البائع، ويجمع البائع الصور ويقدم تلك الصور للعميل.

وأضاف: "يشتري العميل ترخيصًا لاستخدام الصور ، فهو ليس ملكه فقط". "لذلك يضع البائع الصور بسعر مخفض للآخرين الذين يرغبون في استخدامها ، مما يزيد هوامش ربحهم. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خرائط Google ، وتكتسب الصور وتضيفها إلى تطبيقها ".

وأشار فلينت إلى أن البيانات المتاحة علنًا سربت تحركات عسكرية في الماضي. كشفت مواقع تتبع اللياقة البدنية عن مسارات الجري للقوات في قاعدتي قندهار وباجرام في أفغانستان. تم استخدام بيانات الأقمار الصناعية العامة للعثور على مقابر جماعية في بوروندي وخارج سريبرينيتشا في البوسنة والهرسك.

قال فلينت إن الولايات المتحدة ودول أخرى تبحث حاليًا عن طرق للاختباء في هذه البيئة عالية التقنية ، بما في ذلك تحسين التمويه والقدرة على تشتيت انتباه الأقمار الصناعية وتقليل توافر البيانات حول تحركات القوات.

وأضاف: "لكن هذا يمثل مشكلة أخرى حيث أن النقص المفاجئ في المعلومات الواردة من منطقة معينة قد يكون معبرًا تمامًا مثل وجودها".

قال فلينت: "من الصعب للغاية إخفاء تحركات القوات والمركبات هذه الأيام".