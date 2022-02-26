شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وتويتر يرشدان مستخدميهما فى أوكرانيا إلى خطوات تأمين حساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول بشركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في منشورات على تويتر، إن الشركة أسست مركز عمليات خاص لمتابعة الصراع في أوكرانيا وأطلقت ميزة تمكن المستخدمين في ذلك البلد من إغلاق ملفاتهم الشخصية على موقع فيسبوك ضمانًا لأمنهم حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ونشرت شركة تويتر الأربعاء الماضى نصائح عن كيفية تأمين المستخدمين لحساباتهم من القرصنة والتأكد من خصوصية تغريداتهم ووقف تنشيط حساباتهم.

ونشرت الشركة تغريدات بشأن إرشادات السلامة باللغات الإنجليزية والروسية والأوكرانية.

وغالبا ما يستخدم النشطاء السياسيون والباحثون منصتي وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، لنشر معلومات في أوقات الأزمات.





إغلاق بنقرة واحدة

ويمكن للمستخدمين في أوكرانيا إغلاق ملفاتهم الشخصية بنقرة واحدة لمنع المستخدمين من غير أصدقائهم من تنزيل أو مشاركة صور على ملفهم الشخصي أو متابعة منشورات لهم، حسبما قال ناثانيال جلايشر رئيس السياسة الأمنية بموقع فيسبوك على تويتر.

وشارك تويتر الأربعاء الماضى أيضا معلومات عن كيفية قيام المستخدمين بوقف تنشيط حساباتهم.

ولجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مع تصاعد الصراع في أوكرانيا الخميس الماضى، إلى منصات مثل تيك توك وسناب شات وتويتر لنشر مقاطع مصورة لخطوط الإجلاء وطائرات هليكوبتر في السماء واحتجاجات مناهضة للحرب.

وحصل وسم "روسيا" على 37.2 مليار مشاهدة ووسم و"أوكرانيا" على 8.5 مليار على تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.