صورة.. سامسونغ تغازل مرسيدس بإصدار خاص من هاتف غلاكسي S22

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 12:16 مساءً

كشفت تسريبات عن نسخة خاصة تستعد شركة سامسونغ لطرحها من هاتفها الأحدث غلاكسي S22.

ونقل موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، لقطات مسربة لعلبة تحتوي على النسخة الخاصة من الهاتف، بإكسسوارات كاملة تابعة له تحمل شعار مرسيدس.

الصورة المسربة لهذه النسخة الخاصة، انتشرت على موقع التغريدات تويتر، وترجح أن النسخ المميزة من الهاتف، تطرحها سامسونغ خصيصا للاحتفال بطراز مرسيدس EQ الكهربائي الجديد.

ولم تظهر أي معلومات تتعلق بمواصفات الهاتف الجديد من سامسونغ، غير أن تقرير لـ GSMArena يفيد بان هذا الهاتف المميزة سيتوافر منه عدد محدود للغاية من الوحدات، قد لا يتجاوز النسختين.

ونقل الموقع الصورة المسربة للنسخة المميزة من هاتف سامسونغ غلاكسي S22 الحاملة لشعار مرسيدس عن حساب خاص على موقع تويتر في كوريا الجنوبية يعود لمستخدم باسم GaryeonHan.

سامسونغ تطلق هاتفها Galaxy S22

كانت قد أطلقت سامسونغ هاتفها الذكي Galaxy S22 الجديد، وتعول سامسونغ في هاتفها الذكي Galaxy S22 الجديد على وظيفة الفيديو.

حيث قامت بدمج برنامج دردشة الفيديو Duo بشكل عميق في نظام التشغيل، وبالتالي يمكن إجراء مكالمات الفيديو من العديد من التطبيقات بالإضافة إلى المشاهدة الجماعية للفيديو، ليتم الحجز المسبق اليوم.

هاتف سامسونغ Galaxy S22 وGalaxy S22+

واعتمدت سامسونغ في هاتفها الذكي Galaxy S22 وGalaxy S22+ على اللغة التصميمية للموديل السابق من خلال الاعتماد على الإطار المعدني والزجاج والكاميرا الثلاثية.

وتعمل العدسة واسعة الزاوية بدقة 12 و50 ميجابيكسل مع عدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل وزووم بصري 3x، وتمتاز هذه الكاميرا بتوفير لقطات ليلية أفضل وصور بورتيريه ذات خلفية غير واضحة، حتى مع الحيوانات الأليفة.

وتعمل الشاشات قياس 6.1 و6.8 بوصة بتقنية Full HD+، وتعمل وظيفة الحد من الضوء الأزرق على تخفيف إجهاد العين، بينما تساعد تقنية Vision Booster على تحسين إمكانية القراءة في ضوء الشمس المباشر.