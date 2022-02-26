شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" مستمرة بالتعاون مع ناسا فيما يتعلق بمجالات الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها ستواصل التعاون مع وكالة ناسا في مجال المحطة الفضائية الدولية، وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "العمل مستمر مع وكالة ناسا على اتفاقيات الطيران العابر إلى الفضاء، ومستمرون أيضا في التعاون فيما يتعلق بالمحطة الفضائية الدولية.. روس كوسموس مستمرة بالوفاء بالتزاماتها الدولية للحفاظ على تشغيل المحطة، والعمل جار أيضا على اتفاقيات بشأن الرحلات الفضائية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كان مدير مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روجوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا قد تكون أول رائدة روسية تتوجه إلى المحطة الفضائية على متن مركبات Crew Dragon الأمريكية بموجب برامج الطيران إلى المحطة الموضوعة لعام 2022، وذكر في مقابلة صحفية أن مؤسسته في الفنرة ما بين 2022 و2024 تخطط لإجراء رحلة مأهولة "مشتركة" إلى المحطة كل سنة بالتعاون مع ناسا.

وفي تدوينة له على "فيسبوك" كان روجوزين قد ذكر "أن الولايات المتحدة يجب ألا تدمر التعاون مع روسيا في مجالات الفضاء، كون هذا الأمر قد يؤدي إلى تقليص العمل المشترك في مجالات المحطة الفضائية الدولية قبل الأوان، وقد يتسبب بعواقب وخيمة أخرى".