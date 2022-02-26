شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تغيير "الثيمز" في دردشة إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل عامين، أعلن فيس بوك عن العديد من ميزات المراسلة الجديدة لـ Messenger وإنستجرام، وتتضمن هذه الميزات Watch Together وVanish Mode وغيرها، ولعل إحدى الميزات التي لا يزال العديد من المستخدمين غير مدركين لها هي القدرة على تغيير سمات الدردشة.

وإذا اخترت تجربة Messenger الجديدة على انستجرام، فيجب أن تكون قد رأيت لون التدرج الافتراضي في انستجرام كخلفية للرسالة في الدردشات، لكن هل تعلم ، يمكنك اختيار سمات مختلفة لمحادثات مختلفة على انستجرام.

ويمكن للمستخدمين الذين يتمتعون بتجربة Messenger على انستجرام اختيار سمات مختلفة للمحادثات الفردية بالإضافة إلى الدردشات الجماعية، ويتيح لك التطبيق أيضًا تغيير لون فقاعة الرسائل فقط.

ويجب ملاحظة أن الميزة متاحة لكل من مستخدمي أندرويد و iOS، وحاليًا ، يقدم انستجرام 15 سمة و21 خيارًا من خيارات ألوان الخلفية، وتجدر الإشارة إلى أن المظهر الذي حددته قد يبدو مختلفًا عند تبديل الوضع الداكن / وضع الإضاءة على هاتفك الذكي.

إذا كنت تريد معرفة كيفية تغيير مظهر ولون دردشة انستجرام ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات: 1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

2. اضغط على أيقونة Messenger في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. اضغط على الدردشة الفردية أو الدردشة الجماعية التي تريد تغيير سمة الدردشة أو لونها.

4. في الجزء العلوي من الصفحة ، اضغط على اسم المستخدم.

5. من إعدادات الدردشة ، انقر فوق الموضوع.

6. ستتمكن من رؤية نافذة منبثقة تحتوي على 15 سمة و 21 خيارًا لألوان الخلفية للرسالة. اضغط على السمة أو خيار اللون الذي تريد استخدامه لهذه الدردشة المعينة.

وقد قام انستجرام مؤخرًا بتحديث ميزة "Daily Limit" على تطبيقه، و تحتوي المنصة المملوكة لشركة Meta على خيارات محدودة الوقت متاحة على التطبيق ، والتي تبدأ الآن في 30 دقيقة. بصرف النظر عن هذا ، قامت الشركة أيضًا بإعادة تصميم واجهة إعدادات الحد اليومي بشكل طفيف.