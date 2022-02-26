شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ستتمكن من إصلاح iPhone Face ID بدلاً من استبدال الجهاز بالكامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبرت آبل الموظفين أن متاجرها ومحلات الإصلاح المعتمدة التابعة لجهات خارجية ستتمكن قريبًا من حل مشكلات أجهزة Face ID دون الحاجة إلى استبدال iPhone بالكامل، وقد يتمكن الفنيون من الوصول إلى جزء كاميرا TrueDepth الذي يتضمن Face ID ووحدات الكاميرا الأمامية، وسيتمكنون من تبديله بجهاز iPhone، وفقًا لمذكرة داخلية حصل عليها MacRumors.

وبحسب ما ورد قالت الشركة إن الجزء قد يقلل من عدد بدائل الجهاز بالكامل، ما سيساعد فى تقليل البصمة الكربونية للشركة، وعلى الرغم من أن Apple لم تذكر أسعار هذه الإصلاحات في المذكرة، فمن المنطقي أن يكون الجزء الجديد أقل تكلفة من الجهاز البديل، علاوة على ذلك لن يضطر المستهلكون إلى القلق بشأن فقدان بياناتهم أو الاضطرار إلى استعادتها.

ويشير التقرير إلى أن الجزء سيكون متوافقًا مع iPhone XS والأجهزة الأحدث.

وإذا قدمت Apple الجزء للفنيين المعتمدين ، فيبدو أنها خطوة جيدة لجميع المعنيين، ويجب أن تدعم شركة آبل جهود الإصلاح بعد بضعة أشهر من إعلان الشركة أنها ستبيع قطع غيار iPhone و Mac للمستهلكين وتقدم أدلة إصلاح لمساعدتهم حل مشكلات الأجهزة بأنفسهم.

وبعد وقت قصير من إطلاق iPhone 13، ظهر أنه Face IDتوقف عن العمل في بعض الحالات إذا تم استبدال الشاشة بمتجر إصلاح تابع لجهة خارجية، ويبدو أن أبل لديها حل هذه المشكلة مع طرح نظام iOS 15.2 فى ديسمبر.