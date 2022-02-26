شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء سويسريون يكشفون عن طاهٍ آلى بقيمة 325 ألف دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق سويسري، الروبوت Bouebot الذى يقدم وجبة الفوندو عبارة عن الجبن في قدر يغلي مع مجموعة مختارة من المكونات القابلة للغمس، وهو أحد أكثر الأطباق شعبية بين عشاق الجبن حول العالم، فيمكن تحضير الطبق السويسري الشهير وتحريكه وتقديمه بواسطة طاهٍ آلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من المقرر أن يظهر الروبوت، الذي يكلف تطويره ما يصل إلى 240 ألف جنيه إسترليني (325 ألف دولار)، أول ظهور له في معرض باريس الدولي للزراعة، أحد أكبر معارض إنتاج الغذاء في العالم، والذي يبدأ هذا الأسبوع، حيث يتم تطوير الروبوت بواسطة فريق في Workshop 4.0، ومقره في Sierre.

قال نيكولاس فونتين، المدير المشارك، إن الروبوت استغرق ما يقرب من عامين في الإعداد، وقال لوكالة فرانس برس "أردنا القيام بمشروع يجمع بين الابتكار والتقاليد السويسرية، وكان الفوندو هو الخيار الأمثل".

وأضاف فونتين، "بالنسبة للسويسريين، الفوندو هو رمز.. إنه شيء عاطفي أيضًا لأنه جزء من هويتنا ومعرفتنا"، موضحا "الفوندو شيء مبهج ... إنه فرصة رائعة لجذب الناس للحديث عن الروبوتات وكيف يمكن استخدامها."

يستخدم المدير الفني للمشروع Ludovic Aymon لوحة التحكم الخاصة به، بمناورة ذراع الروبوت لأسفل باتجاه كل مثلث جبن، والذي يتم رفعه عن طريق إنشاء فراغ في الأعلى، وبعد قص القشرة باستخدام شفرة دائرية، تبدأ في تمرير الجانب السفلي لأسفل المبشرة.

ويعمل الروبوت عللى بعض التحريك القوي على شكل ثمانية مع ذوبان الجبن، ثم يمسح الملعقة ويرش في بعض الفلفل.