شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يسهل على المستخدمين البحث عن الرسائل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتس آب يعمل على زر جديد سيسهل علي المستخدمين البحث عن الرسائل، وفي العام الماضي، قدمت المنصة المملوكة لشركة فيس بوك تصميمًا جديدًا لقسم معلومات الاتصال لمستخدمي أندرويد المسجلين في البرنامج التجريبي.

والآن، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، أضافت الشركة اختصار بحث جديدًا إلى تلك الصفحة المعاد تصميمها لعدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي من أندرويد، حيث تم طرح الاختصار الجديد مع تحديث جديد من خلال Google Play Beta Program، إذ أن التحديث يصل إصدار التطبيق إلى 2.22.6.3.

ووفقًا للصورة التي شاركها WABetaInfo ، تمت إضافة اختصار البحث الجديد بجوار أيقونة مكالمة الفيديو، ووفقًا للتقرير ، يمكن أيضًا لعدد قليل من المستخدمين رؤية الاختصار الجديد في قسم معلومات المجموعة أيضًا.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الاختصار لا يبدو أنه يعمل كما ينبغي، ونظرًا لأن الميزة لا تزال في الإصدار التجريبي، فمن المتوقع أن تقوم الشركة بإصلاح هذه المشكلة في التحديثات التجريبية القادمة، وكما ذكرنا سابقًا ، الميزة متاحة فقط لمستخدمي أندرويد ولكن الشركة قد تطرح الميزة لمستخدمي iOS أيضًا.

وحاليًا، يوجد زر البحث على الشاشة الرئيسية للتطبيق، ويمكنك البحث عن أي رسالة أرسلتها أو تلقيتها باستخدام الميزة. يوفر خيار البحث أيضًا عدة عوامل تصفية لتضييق نطاق البحث مثل الصور ومقاطع الفيديو والروابط والصور المتحركة والصوت والمستندات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ WhatsApp أيضًا في اختبار ميزة تفاعل الرسائل لمستخدمي سطح المكتب، وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من الرد على رسالة باستخدام الرموز التعبيرية.

وتتوفر ميزة مماثلة بالفعل على منصات أخرى مملوكة لشركة Meta ، بما في ذلك Facebook و Instagram، ووفقًا لـ WABetaInfo، سيتمكن مستخدمو سطح المكتب من رؤية زر رد فعل جديد للرسالة عندما يكون المؤشر بالقرب من الرسالة، وسيحصل المستخدمون على خيارات الرموز التعبيرية للرد على رسالة بمجرد الضغط على الزر.