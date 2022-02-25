اكتشاف اكبر شجرة عائلة في العالم تربط حوالي 27 مليون شخص.

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 9:36 مساءً

في آخر الإنجازات العلمية، نشر الباحثون في معهد البيانات التابع لجامعة “أكسفورد”، مشروع شجرة العائلة العملاقة، في مجلة “ساينس” العلمية, ما يعد أكبر شجرة عائلة في العالم، تربط حوالي 27 مليون شخص حول العالم، من الأحياء والأموات.

وتعليقاً على هذا الإنجاز العلمي، قال مؤلف الدراسة وعالم الوراثة يان وونغ: “شكلنا شجرة عائلة ضخمة للبشرية أظهرت جميع التنوعات الجينية التي نراها اليوم في البشر”.

وأوضح وونغ: “يسمح لنا علم الأنساب بمعرفة كيفية ارتباط التسلسل الجيني لكل الأشخاص مع بعضهم البعض على طول جميع نقاط الجينوم. في حين أن البشر هم محور هذه الدراسة، فإن الطريقة صالحة لمعظم الكائنات الحية، من إنسان الغاب إلى البكتيريا”.

وأشار عالم الوراثة إلى أهمية الاكتشاف الذي تم التوصل إليه تم التوصل إليه قائلا: “يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص في علم الوراثة الطبية، في فصل الارتباطات الحقيقية بين المناطق الجينية والأمراض عن الروابط الزائفة الناشئة عن تاريخ أسلافنا المشترك”.

وتابع قائلا: “شهد العقدان الماضيان تطورات غير مسبوقة في الأبحاث الجينية البشرية، حيث تم توليد بيانات جينومية لمئات الآلاف من الأفراد، بما في ذلك آلاف الأشخاص في عصور ما قبل التاريخ”.

ودمج الباحثون البيانات حول الجينوم البشري الحديث والقديم من 8 قواعد بيانات مختلفة، تضمنت ما مجموعه 3609 تسلسل جينوم فردي من 215 مجموعة، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.