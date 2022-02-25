شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط مثلثا فضائيا ناتجا عن اصطدام مجرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب هابل الفضائى التابع لناسا صورة مذهلة لـ "مثلث فضائى" حيث تصطدم مجرتان، ما يؤدي إلى تسونامى ولادة نجم، وفقا لتقرير RT.

ويُعرف الثنائى باسم Arp 143، ويتكون من مجرة ​​تشكل النجوم اللامعة والمشوهة NGC 2445 والمجرة الأقل بريقا NGC 24444.

وتم تشويه NGC 2445، لتبدو مثلثة الشكل، مع موجة من الأضواء الساطعة حيث تتشكل النجوم بمعدل سريع من المواد التي اهتزت بسبب الاصطدام.

وقام علماء الفلك المقيمون في الولايات المتحدة، من مركز الفيزياء الفلكية الحاسوبية التابع لمعهد فلاتيرون في نيويورك وجامعة واشنطن في سياتل، بتحليل الصور التي تم التقاطها بواسطة مرصد عمره 32 عاما فى مدار أرضى منخفض.

وأوضحوا أن المجرات مرت عبر بعضها البعض، ما أدى إلى إشعال عاصفة نارية ذات شكل فريد من نوعه، حيث تنفجر آلاف النجوم في الحياة، والمجرة غارقة في نجم النجم لأنها غنية بالغاز، الوقود الذي يصنع النجوم، لكنها لم تفلت بعد من جاذبية NGC 2444.

وعثر على المجرات الراقصة فى مجموعة جمعها عالم الفلك هالتون آرب في عام 1966، تتكون من 338 مجرة ​​متفاعلة غريبة الأطوار.

كان يعتقد أن هذه المجرات الغريبة كانت مختبرات ممتازة لدراسة العمليات الفيزيائية التى تشوه المجرات الإهليلجية واللولبية ذات المظهر الطبيعي، وإحدى مجرات آرب التى تنفجر بنجوم جديدة هى Arp 143، التي تم التقاطها في هذه الصور الجديدة من تلسكوب هابل الفضائي.

وقد تحتوي NGC 2444 أيضا على هالة غير مرئية وساخنة من الغاز يمكن أن تساعد في سحب غاز NGC 2445 بعيدا عن نواتها.

ووفقا للفريق، تتشكل النجوم التى لا يزيد عمرها عن مليون إلى مليوني عام بالقرب من مركز NGC 2445.

وعلى الرغم من أن معظم الأحداث تقع في NGC 2445، إلا أن هذا لا يعنى أن النصف الآخر من الزوج المتفاعل نجا دون أن يصاب بأذى.