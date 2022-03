شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. LinkedIn تسعى لإنشاء شبكة البودكاست الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان منصة LinkedIn المملوكة لشركة فيس بوك قد تطلق شبكة بودكاست تعرض عروض داخلية من فريق LinkedIn News بالإضافة إلى برامج من كبار الشخصيات في هذا المجال.

وبحسب التقرير فإن العروض موجهة نحو جمهور محترف، حيث إنهم يركزون على مجالات تشمل فهم التكنولوجيا وإدارة الصحة العقلية وشرح عملية التوظيف، وفقًا لتقارير Engadget.

وسيشارك Reid Hoffman ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LinkedIn، في استضافة بودكاست حول ريادة الأعمال الشخصية بعنوان "The Start-Up of You'' والذي سيُعرض لأول مرة هذا الربيع.

وقالت الشركة إن شبكة LinkedIn Podcast Network هي شبكة تجريبية وتبني على نجاح Hello Monday ، وهو بث صوتي أنتجته LinkedIn News يتعمق فيه المضيف Jessi Hempel في الطبيعة المتطورة للعمل ، وفقًا للتقرير.

وأضافت أن شبكة البودكاست ترتبط بمنتجات LinkedIn الأخرى - مثل الرسائل الإخبارية والأحداث الحية ومقاطع الفيديو والمنشورات - مع فكرة أن المضيفين والجماهير سيكونون قادرين على استمرار المحادثات خارج العروض.

وسيتمكن المستمعون من التحقق من المدونات الصوتية على LinkedIn مباشرة إذا كانوا يتابعون المضيفين ويشتركون في نشراتهم الإخبارية. ستتوفر العروض أيضًا على Apple Podcasts وSpotify ومنصات البودكاست الأخرى.