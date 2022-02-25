شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يقوم بتشغيل أداة "قفل الملف الشخصى" للأشخاص فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخذ فريق أمان Facebook خطوات جديدة لحماية حسابات المستخدمين فى أوكرانيا، وتعمل الشركة على تمكين أداة "قفل الملف الشخصى" للأشخاص فى الدولة، وإنشاء "مركز عمليات خاص" "لمراقبة عن كثب" لما يحدث فى أوكرانيا، وفقًا لتقرير engadged.

وتهدف أداة "قفل الملف الشخصى" إلى منح المستخدمين إمكانية الوصول "بضغطه واحدة" إلى ميزات الخصوصية والأمان الإضافية، كما قال MetaHead of Security Policy ، Nathaniel Gleicher، قال جليشر: "عندما يتم قفل ملفهم الشخصي، ولا يستطيع الأشخاص الذين ليسوا أصدقاءهم تنزيل صورة ملفهم الشخصى أو مشاركتها أو مشاهدة المنشورات على جدولهم الزمنى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشجع فيها Facebook المستخدمين في المناطق "غير الآمنة" على قفل ملفاتهم الشخصية، وفى الآونة الأخيرة قام Facebook بتمكين أداة "قفل الملف الشخصي" للأشخاص فى أفغانستان خلال الصيف وسط انسحاب الولايات المتحدة من البلاد.

وقد أشارت الشركة إلى أنه يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للصحفيين والنشطاء وغيرهم ممن قد يكونون أكثر عرضة للاستهداف.

وشكلت الشبكة الاجتماعية أيضًا فريقًا مخصصًا لمراقبة ما يحدث فى أوكرانيا، وقال غليشر: "ردًا على النزاع العسكرى الذى بدأ يتكشف فى أوكرانيا ، وأنشأنا مركزًا للعمليات الخاصة للرد فى الوقت الفعلى ، وإنه مزود بخبراء (بما في ذلك المتحدثون الأصليون) حتى نتمكن من مراقبة الموقف عن كثب والتصرف بأسرع ما يمكن.