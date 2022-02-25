بعد صدمة الغزو الروسي.. “بيتكوين” تقفز 10% في 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 11 ثانية

امتصت العملات الرقمية صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا وتجاوزت موجة الخسائر العنيفة التي طالتها أمس الأربعاء، لتسجل مكاسب ضخمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وخلال التداولات الأخيرة، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 8% رابحة نحو 127 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1586.7 مليار دولار في تعاملات الخميس، إلى نحو 1713.7 مليار دولار في صباح تعاملات الجمعة.

وجاءت عملة “بيتكوين” في صدارة العملات الرقمية الرابحة، إذ سجلت ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 10.5% مقابل خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 5.4% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 38432 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 730 مليار دولار.

أما عملة “إيثريوم” التي حلت في المركز الثاني بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، فسجلت مكاسب خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 11.2% مقابل تراجع خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 10.2% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 2603 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 312.3 مليار دولار.

وفيما حلت عملة “تيزر” في المركز الثالث فقد استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 79.5 مليار دولار.

وجاءت عملة “بي إن بي” في المركز الرابع، وسجلت مكاسب خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 7.5% مقابل تراجع بنسبة 11.3% خلال تداولات الأسبوع الأخير ليستقر سعرها في تعاملات اليوم، عند مستوى 359.88 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 59.5 مليار دولار.

وعملة “يو إس دي” جاءت في المركز الرابع، فقد استقر سعرها خلال الساعات الماضية عند مستوى 1 دولار، كما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 53.19 مليار دولار.