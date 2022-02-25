بالصورة: الصين تطرح إحدى أجمل سيارات البيك آب وأكثرها تطوراً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت علامة VGV التابعة لـWeichai الصينية عن سيارة بيك آب جديدة صممت لتكون من بين أجمل مركبات فئتها وأكثرها تطوراً من النواحي التقنية.

وأتت سيارة VGV VX7 الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات VGV الكروس أوفر الحديثة، لكنها تميزت بتصميم أكثر عصرية للواجهتين الأمامية والخلفية والمصابيح والمرايا وممتصات الصدمات.

وزودت المركبة بهيكل بطول 5 أمتار و15 ملم، عرضه 187 سم، وارتفاعه 173 سم، وحصلت قمرتها على صفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، أما واجهة القيادة فجهزت بشاشة لمسية متطورة مثبتة في منتصفها مقاسها 10.1 بوصة، وزودت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد.

وجهزت VGV هذه السيارة بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، وأنظمة إضاءة متطورة تعتمد على تقنيات LED.

وستطرحها بمحركات T-GDI بسعة 2.0 ليتر بعزم 224 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات، يمكنها معا الوصول بالمركبة لسرعة 196 كلم/سا تقريبا.

يذكر أنه كشفت شركة Geely الصينية في وقت سابق عن سيارة كروس أوفر جديدة صنفت من بين أجمل مركبات فئتها وأكثرها تطوراً.

وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات Binye التي طرحتها Geely العام الماضي، لكنها حصلت على هيكل أكثر تميزاً ويحمل طابعاً رياضياً قوياً، وتزينت بواجهة أمامية بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة، كما جهزت بعجلات عريضة، وثبت على سقفها من الخلف جنح هوائي بتصميم خاص لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

وزودت هذه السيارة بمصابيح أمامية وخلفية مميزة جداً تعمل بتقنياتLED، كما ثبت على واجهتها الخلفية خط إضاءة بتصميم جذاب، وجهزت قمرتها بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وثبت على واجهة القيادة مقود رياضي بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، إضافة إلى شاشة لمسية متطورة كبيرة للتحكم بالكاميرات وأنظمة المولتيميديا، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.