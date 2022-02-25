شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أوكرانيا تدعو هاكرز سريين للدفاع عنها ضد روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت حكومة أوكرانيا متطوعين من "الهاكرز" السريين في البلاد للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية والقيام بمهام تجسس إلكتروني ضد القوات الروسية، وفقًا لشخصين مشاركين في المشروع، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وعندما هاجمت القوات الروسية مدنًا في جميع أنحاء أوكرانيا ، بدأت طلبات المتطوعين في الظهور على منتديات القراصنة صباح الخميس ، حيث فر العديد من السكان من العاصمة كييف، وورد في المنشور "المجتمع الإلكتروني الأوكراني! حان الوقت للمشاركة في الدفاع الإلكتروني لبلدنا" ، حيث يطلب من المتسللين وخبراء الأمن السيبراني إرسال تطبيق عبر محرر مستندات Google ، مع سرد تخصصاتهم ، مثل تطوير البرامج الضارة والمراجع المهنية.

وقال إيجور أوشيف ، الشريك المؤسس لشركة للأمن السيبراني في كييف ، لرويترز إنه كتب المنشور بناء على طلب مسؤول كبير في وزارة الدفاع اتصل به يوم الخميس، وتشتهر شركة Cyber ​​Unit Technologies التابعة لـ Aushev بالعمل مع الحكومة الأوكرانية في الدفاع عن البنية التحتية الحيوية.

وأكد شخص آخر منخرط بشكل مباشر في الجهد أن الطلب جاء من وزارة الدفاع صباح الخميس، ولم يرد ممثلو وزارة الدفاع الأوكرانية على طلب للتعليق. وقال ملحق دفاعي في سفارة أوكرانيا في واشنطن إنه "لا يمكنه تأكيد أو نفي المعلومات الواردة من قنوات Telegram" في إشارة إلى منصة الرسائل عبر الهاتف المحمول ، ورفض التعليق على المزيد.

وقال أوشيف إن المتطوعين سينقسمون إلى وحدات إلكترونية دفاعية وهجومية، وسيتم استخدام الوحدة الدفاعية للدفاع عن البنية التحتية مثل محطات الطاقة وأنظمة المياه، وفي هجوم إلكتروني عام 2015 ، نُسب على نطاق واسع إلى قراصنة الدولة الروسية ، فقد 225 ألف أوكراني الكهرباء.

وقالت وحدة المتطوعين الهجومية أوشيف إنه ينظمها سيساعد الجيش الأوكراني على إجراء عمليات تجسس رقمية ضد القوات الروسية الغازية، وقال أوشيف "لدينا جيش داخل بلادنا"، "نحن بحاجة إلى معرفة ما يفعلونه."

وقال باحثون في شركة إسيت للأمن السيبراني مؤخرا، إنه تم العثور على قطعة برمجية مدمرة تم اكتشافها حديثًا متداولة في أوكرانيا ، مما أصاب مئات أجهزة الكمبيوتر. وسقطت الشكوك على روسيا التي اتهمت مرارًا بارتكاب جرائم اختراق ضد أوكرانيا ودول أخرى. وذكرت رويترز في وقت سابق أن من بين الضحايا هيئات حكومية ومؤسسة مالية.

ونفت روسيا هذه المزاعم، وأقر أوشيف أن الجهود المبذولة لبناء قوة عسكرية إلكترونية تأتي متأخرة في اللعبة.

فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولًا أمنيًا أوكرانيًا قال في وقت سابق من هذا الشهر إن البلاد ليس لديها قوة إلكترونية عسكرية مخصصة. وقال لصحيفة "واشنطن بوست": "إن مهمتنا هي خلقها هذا العام".

وقال أوشيف ، الذي تم الاتصال به في وقت متأخر من ليلة الخميس في أوكرانيا ، إنه استقبل بالفعل مئات المتقدمين وسيبدأ التدقيق للتأكد من عدم كون أي منهم عملاء روسي.