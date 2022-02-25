شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. تعرف على كيفية تنزيل مقاطع فيديو YouTube والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح العالم اليوم متصل بالإنترنت، ولكن هناك أماكن في العالم يكون فيها الاتصال بالإنترنت صعبًا - في هذه المواقف لا يمكنك عرض مقطع فيديو YouTube المفضل لديك على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف ومع ذلك هناك حلول لمواجهة هذا الأمر.

إليك كيفية تنزيل مقاطع الفيديو لحفظها على هاتفك لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال.

هناك الكثير من حلول الجهات الخارجية لتنزيل مقاطع فيديو YouTube ، لكن الشركة لا تسمح بذلك. وفقًا لشروط خدمة YouTube ، لا يُسمح للمستخدمين "بالوصول إلى أي محتوى على YouTube أو إعادة إنتاجه أو تنزيله أو توزيعه أو إرساله أو بثه أو عرضه أو بيعه أو ترخيصه أو تغييره أو تعديله أو استخدامه بأي طريقة أخرى".

قد يؤدي عدم اتباع هذه القاعدة إلى إنهاء حسابك. ومع ذلك هناك استثناء: الحصول على إذن من يوتيوب من خلال خدمة YouTube Premium.

ما هو YouTube Premium؟

YouTube Premium هي خدمة مدفوعة شهيرة تكمل تجربة المشاهدة على المنصة، مقابل 11.99 دولارًا شهريًا ، تتيح هذه الخدمة لمستخدمي "يوتيوب" مشاهد مقاطع الفيديو بدون إعلانات.

كذلك تتيح تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى على الهاتف أو الجهاز اللوحي.

تنزيل مقاطع الفيديو للاستخدام في وضع عدم الاتصال

مشاهد أي مسلسل أو فيلم من YouTube Originals

يمكنك الوصول إلى YouTube Music Premium و Google Play Music دون أي تكلفة إضافية

تقدم الخدمة خططًا عائلية وطلابية، تسمح الخطة العائلية لما يصل إلى خمسة أشخاص بالوصول إلى الخدمة مقابل 17.99 دولارًا شهريًا.

من ناحية أخرى يحصل الطلاب على خصم كبير ويدفعون فقط 6.99 دولارًا في الشهر.

ومع ذلك فإن الطلاب مؤهلين فقط لمدة تصل إلى أربع سنوات، وعليهم التحقق من مدرستهم من خلال SheerID.

إذا كنت مهتمًا بـ YouTube Premium، فيمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد قبل الالتزام الشهري.

كيفية التسجيل في يوتيوب بريميوم

نظرًا لأن "يوتيوب" يقوم بالكثير من الترويج لـ Premium ، فإن الاشتراك بسيط جدًا.

ما عليك سوى النقر فوق الإعلان لتوجيهك إلى صفحة YouTube Premium.

إذا كنت لا ترغب في النقر فوق الإعلان عليك اتباع هذه الخطوات الخمس:

سجّل الدخول إلى حسابك على YouTube. إذا لم يكن لديك حساب، فتأكد من التسجيل للحصول على حساب مجاني.

حدد صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

من القائمة المنسدلة حدد خيار "العضويات المدفوعة".

حدد YouTube Premium من صفحة "عروض من YouTube".

املأ نموذج الدفع لإعداد المدفوعات المتكررة.

تنزيل مقاطع الفيديو من YouTube Premium

بعد الإشتراك في YouTube Premium ، يمكنك تنزيل جميع مقاطع الفيديو التي تريدها

لكن يعمل تنزيل مقاطع الفيديو باستخدام Premium بطريقة مشابهة لمشاهدة العروض والأفلام في وضع عدم الاتصال من خلال خدمات البث.

يمكنك فقط تنزيل مقاطع الفيديو وحفظها عند استخدام تطبيق YouTube للمحمول.

من أجل الاستمرار في الوصول إلى مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ، يجب عليك الاتصال بالإنترنت مرة واحدة كل 30 يومًا.

اعلم أيضًا أنه قد لا تتمكن من تنزيل بعض مقاطع الفيديو إذا قام المنشئ بتقييدها.

يمكنك اتباع الخطوات من YouTube Help:

سجّل الدخول إلى تطبيق YouTube للمحمول.

ابدأ بمشاهدة مقطع فيديو.

انقر فوق رمز "تنزيل" الموجود أسفل مشغل الفيديو مباشرةً.

حدد جودة الفيديو.

عند اكتمال التنزيل سيتغير رمز "تنزيل" إلى "تم التنزيل".

إذا كنت ترغب في مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها، فيمكنك العثور عليها إما ضمن علامة التبويب المكتبة أو الحساب.

عندما تنتهي من تنزيل مقطع فيديو، ما عليك سوى النقر على رمز "تم التنزيل" وتحديد "إزالة".