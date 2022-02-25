شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحول جهاز الكمبيوتر إلى تلفزيون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس عليك الاختيار بين رابطك إلى شبكة الويب العالمية والمسلسل التلفزيوني المفضل لديك، فباستخدام عدد قليل من الأجهزة يمكنك تحويل الكمبيوتر القديم إلى تلفزيون جديد، حيث سيوفر لك المال ويقلل من النفايات الإلكترونية غير الضرورية.

إليك كيفية تحويل الكمبيوتر إلى تلفزيون...

تحتاج كمبيوتر قديم به مساحة خالية على محرك الأقراص الثابتة لا تقل عن 10 جيجابايت ومعالج سريع إلى حد ما، وتلفزيون مناسب أو صندوق قائم على USB.

إليك ما يجب القيام به:

- قم بتثبيت إشارة التلفزيون، والجهاز فعليًا لإعطاء شاشة الكمبيوتر إشارة تلفزيونية.

- يمكن القيام بذلك بعدد من الأجهزة. أيهما تختاره سيعتمد على المبلغ الذي تريد إنفاقه وجودة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- اختر من بين بطاقة موالف التلفزيون (مع بطاقة رسومات أو بدونها ، حسب إمكانيات جهاز الكمبيوتر الخاص بك) وصندوق مناسب لتلفزيون خارجي.

- يلزم تثبيت بطاقة مناسبة للتلفزيون بواسطة متخصص ، ولكنها توفر لك اتصالاً واضحًا بالقنوات التلفزيونية.

- يمكن تثبيت صندوق موالف التلفزيون الخارجي بسهولة عن طريق الاتصال بمنفذ USB [/ url] بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ولكن الاتصال يكون أبطأ ، مما يمنحك صورة ذات دقة أقل.

- قم بتثبيت برنامج موالف التلفزيون، قم بتثبيت البرنامج الذي يأتي مع الموالف الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- سيسمح لك البرنامج بالتحكم في القنوات ومستوى الصوت من خلال جهاز التحكم عن بعد.

- يمكن أن يمكّنك حتى من تسجيل العروض التلفزيونية الحية على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. أدخل القرص المرفق مع جهازك واتبع التعليمات لتثبيت البرنامج بشكل صحيح.

بعد ذلك يمكنك تصفح القنوات التلفزيونية على شاشة الكمبيوتر، وسيكون لديك الآن وصول قانوني إلى البرامج التلفزيونية التي يتعذر بثها على الإنترنت.