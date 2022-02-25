شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية توصيل ماوس لاسلكى بجهاز كمبيوتر Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه الكثيرون للتعامل بماوس لاسلكى مع جهاز الكمبيوتر بسبب حرية التحرك به دون سلك مرتبط بالجهاز، وهناك نوعان شائعان من أجهزة الماوس اللاسلكية، وتعتمد الطريقة التي ستوصل بها جهازك بجهاز Mac على النوع الذي لديك.

يعمل ماوس RF على ترددات الراديو، ويتطلب منك فقط توصيل مدخل USB بجهاز Mac الخاص بك، وتأكد من تشغيل الماوس ووجوده ضمن النطاق، ويجب أن تكون قادرًا على استخدامه في غضون دقيقة، فلا ينبغي أن تكون هناك أي عملية مزامنة حقيقية مطلوبة.

ومع ذلك، فإن الماوس اللاسلكي الذي يدعم تقنية Bluetooth، يتطلب منك أولاً مزامنة الماوس مع جهاز Mac الخاص بك.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك خطوات توصيل ماوس لاسلكي بجهاز Mac

1. قم بتشغيل الماوس، وتأكد من أنه في نطاق جهاز Mac الخاص بك، اعتمادًا على الماوس، قد تحتاج إلى الضغط على زر لوضعه في وضع الإقران.

2. اضغط فوق رمز أبل في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

3. حدد تفضيلات النظام.

4. اضغط فوق رمز Bluetooth.

5. إذا لم يكن قيد التشغيل بالفعل، فحدد تشغيل Bluetooth.

6. انتظر حتى يظهر الماوس في القائمة، واضغط فوق الرمز الخاص به أو زر الاتصال لإنهاء عملية الاقتران.