شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تزيح الستار عن نتائج اختبار شبكات الجيل الخامس المتقدمة فى مؤتمر عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد صانعة معدات الشبكات اللاسلكية "سامسونج"، وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الكورية الجنوبية "إس كيه تيليكوم"، للكشف عن نتائج اختبار بنية شبكة الجيل الخامس المتقدمة الخاصة بهما لتحسين الاتصال، باسم "الخيار 4"، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي ينطلق في برشلونة 28 فبراير.

واختبرت الشركتان -حسبما كشفت صحيفة "كوريا هيرالد"، اليوم الخميس- اتصال شبكات الجيل الخامس المتقدمة على بنية تحتية للشبكة التجارية لأول مرة في الصناعة.

وتخطط شركة "إس كيه تيليكوم" لتسويق التكنولوجيا بحلول عام 2023 لدعم أنظمة التنقل الجوي في المناطق الحضرية والتحكم عن بُعد في الروبوتات والمعدات الثقيلة.

ويعتمد أساس شبكة "الخيار 4" على تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس الخاصة بسامسونج، مما يعني أن ترددات هذه الشبكة تتصل ببعضها اتصالًا مباشرًا ومستقلًا، مع إمكانية وجود تفاعل أكثر سلاسة مع محطات الجيل الرابع الأساسية.