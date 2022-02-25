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تكنولوجيا: ميتا تعلن عن نموذج ذكاء اصطناعى من الجيل التالى للدردشة مع المساعدين الافتراضيين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا عن نموذج ذكاء اصطناعي، من الجيل التالي للدردشة مع المساعدين الافتراضيين. 

 

وذكرت ميتا أن مشروع CAIRaoke يعد نهجًا مبتكرًا جديدًا في الذكاء الاصطناعي للمحادثات (التكنولوجيا التي تشغل مساعدي وروبوت الدردشة)، الذي قد يمكّن الأشخاص يومًا ما من إجراء محادثات وتفاعلات طبيعية أكثر باستخدام أجهزتهم.

كما أعلنت ميتا عن مورد جديد لفهم آلية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي. 

 

وقالت المنصة "إذا تساءلت يومًا عن كيفية تصنيف Instagram للمحتوى في الموجز لديك، يمكن أن تساعدك أداتنا الجديدة في الإجابة عن سؤالك، تحدِّد أداة بطاقة نظام الذكاء الاصطناعي الأولية التي طورناها عدة نماذج ذكاء اصطناعي، تُشكِّل نظامًا للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تساعد الأشخاص في فهم كيفية عمل هذه الأنظمة بشكل أفضل".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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