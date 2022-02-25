شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل لن تطلب بعد الآن تلقيح موظفى الولايات المتحدة ضد COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعد Google تطالب عمالها المقيمين فى الولايات المتحدة بالتطعيم ضد COVID-19 ، وفقًا لقناة CNBC ، ومع ذلك فإن السياسة التى تتطلب تلقيح الموظفين للعودة إلى المكتب لا تزال سارية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز .

وقالت المتحدثة باسم Google لورا لي إريكسون في بيان لموقع The Verge بعد أن نشرنا هذا المقال لأول مرة: "نحن لا نفرض متطلبات التطعيم كشرط للتوظيف لموظفي المكاتب الأمريكية فى هذا الوقت"، "نحن نواصل تنفيذ سياسة التطعيم الخاصة بنا التي تتطلب لقاحات COVID-19 أو أماكن إقامة معتمدة لأي فرد يدخل إلى مواقعنا ، لأنها إحدى أهم الطرق التى يمكننا من خلالها الحفاظ على سلامة القوى العاملة لدينا والحفاظ على استمرار خدماتنا، بالإضافة إلى ذلك سيتعين على الموظفين في منشآت مقاطعة سانتا كلارا التابعة لشركة Google فقط ارتداء الأقنعة فى المكتب، كما يقول إريكسون.

كما شاركت CNBC أيضًا تفاصيل من مذكرة أرسلها ديفيد رادكليف، نائب رئيس Google لخدمات العقارات والعمل، ترفع Google سياسة تطلب من أي شخص يدخل إلى منشأة تابعة لـ Google ، حتى الموظفين الذين تم تطعيمهم، أن يخضع لاختبار جزيئي COVID-19 سلبي .

ومع ذلك ، فإن "الموظفين غير الملقحين الذين تمت الموافقة عليهم لدخول المكاتب سيظلون بحاجة إلى اتباع بروتوكولات إضافية ، بما في ذلك الاختبار وارتداء القناع ، حسبما ذكرت مذكرة رادكليف" ، وفقًا لقناة CNBC.

وتعمل Google أيضًا على تخفيف سياساتها بشأن بعض وسائل الراحة الشهيرة، وفقًا لتقارير CNBC: كتب رادكليف أيضًا أن الشركة تعيد فتح وسائل الراحة مثل مراكز اللياقة البدنية دون موعد وجلسات تدليك، استعادة خدمة النقل الكاملة، إضافة المزيد من الأماكن لتناول الإفطار والغداء مجانًا، وافتتاح "جميع المساحات غير الرسمية" مثل الصالات وغرف الألعاب وغرف الموسيقى وكراسي التدليك.

وقالت الشركة فى ديسمبر كانون الأول إنها ستنتظر حتى عام 2022 لتحديد خطط العودة إلى المكتب، وعندما يُتوقع عودة الموظفين شخصيًا، فقد التزمت Google بالفعل بمنحهم تنبيهًا لمدة 30 يومًا، كما حددت الشركة بالفعل خططًا لأسبوع عمل مختلط حيث تتوقع أن يكون معظم الموظفين فى المكتب ثلاثة أيام فى الأسبوع.

وبدأت Apple أيضًا فى تخفيف سياساتها المتعلقة بفيروس COVID-19 ، حيث ألغت متطلبات القناع للعملاء الذين يتسوقون في متاجر Apple للبيع بالتجزئة في عدة ولايات، وقد تُسقط شركة آبل تفويض موظفي التجزئة بارتداء الأقنعة أيضًا "في غضون أسبوعين" ، وفقًا لتغريدة من مارك جورمان من بلومبرج .