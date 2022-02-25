شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تعزز مبدأ الشمولية من خلال قوة الكلام والترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "ميتا" عن مشروع جديد يعزز مبدأ الشمولية من خلال قوة الكلام والترجمة.

وأوضحت "ميتا" أن مشروع No Language Left Behind (لن نغفل أية لغة) يستند إلى إنشاء نظام واحد يمكنه الترجمة بين كل اللغات المكتوبة وكسر الحواجز التي تحول دون تواصل ما يقرب من نصف سكان العالم؛ ممن لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات المتاحة على الإنترنت بلغتهم الأم أو اللغة التي يفضّلونها.

ويتضمن مشروع ميتا إنشاء مشروع Universal Speech Translator (المترجم العالمي للكلام)، وهو نظام ذكاء اصطناعي يوفر ترجمة فورية من كلام منطوق إلى كلام منطوق (Speech to Speech) عبر جميع اللغات، حتى تلك التي تكون منطوقة في الأغلب.