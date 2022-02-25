شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خوذة جديدة للواقع الافتراضى لبلاى ستيشن 5 .. أبرز مواصفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجموعة سونى عن خوذة جديدة للواقع الافتراضى مخصصة لأجهزة اللعب "بلاى ستيشن 5".

وتتسم خوذة "بلاي ستيشن في آر 2" ذات اللونين الأبيض والأسود، بشكل أكثر استشرافية وسهولة أكبر في الحمل، ولم يتم الإعلان عن سعرها أو تاريخ طرحها، وفقا لتقرير engadged .

وكانت المجموعة اليابانية أطلقت فى مرحلة أولى إكسسوارا أول من هذا النوع سنة 2016 لجهاز ألعاب الفيديو الشهير بنسخته السابقة.

وقال مصمم الخوذة يوجين موريساوا لوكالة "فرانس برس": "كانت لدينا أصلا خوذة شبه مكتملة مع الطراز الأول لذا لم نكن نريد أن نغير تجربة المستخدم بصورة جذرية، ما أردت تغييره هو جعل الجهاز أصغر وأخف".

ومن ميزات الخوذة الفنية شاشة عالية الوضوح "أوليد"، وأربع كاميرات مدمجة لتتبع الحركات في الفضاء، ونظام ارتجاج لتعزيز الانغماس فى الألعاب.

كما يمكن تعديل الجهاز ليتناسب مع المستخدمين الذين يضعون نظارات، وتتيح فتحات أيضا دخول الهواء لمنع تشكل البخار.

ونجحت "سونى" في بيع أكثر من خمسة ملايين نسخة من خوذتها الأولى فى العالم، إذ جعلت منها أحد أكثر الإكسسوارات مبيعا فى سوق آخذة فى التوسع تضم خصوصا بين لاعبيها جهاز "ميتا كويست 2" من مجموعة ميتا الأميركية العملاقة (الشركة الأم لفيسبوك).

وأظهرت دراسة لشركة "بي دبليو سي" أن قطاع الواقع الافتراضى درّ حوالى 1.8 مليار دولار من الإيرادات عام 2020، مع توقعات بأن ينمو بنسبة تقرب من 30% بحلول عام 2025 لتقرب قيمته من سبعة مليارات دولار وفى سوق أجهزة ألعاب الفيديو، لا تزال "سونى الشركة الوحيدة التى سلكت هذا الطريق حتى الساعة، غير أن هذا القطاع يجذب اهتماما كبيرا على وقع تطوير عالم "ميتافيرس"، وهو شبكة فضاءات افتراضية متصلة بعضها ببعض ومتاحة بفضل نظارات للواقع الافتراضى أو المعزز، ما يثير خصوصا اهتمام مجموعات عملاقة بينها ميتا ومايكروسوفت.