شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تسجيل الخروج من انستجرام على هاتفك وجهاز الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يؤدي تسجيل الخروج من انستجرام على جهاز واحد إلى تسجيل خروجك من النظام الأساسي عبر جميع الأجهزة، فستحتاج إلى قضاء بعض الوقت لتسجيل الخروج على هاتفك وكذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نقدمها لك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تسجيل الخروج من انستجرام على هاتفك

1. مع فتح تطبيق انستجرام على هاتف iPhone أو Android، اضغط فوق الدائرة الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة، ستكون صورة ملف تعريف المستخدم الخاص بك.

2. اضغط على ثلاثة خطوط أفقية متوازية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. في القائمة المنبثقة، اضغط على الإعدادات.

4. اضغط على تسجيل الخروج في الجزء السفلي من الشاشة التالية، قد تحتاج إلى التمرير لأسفل قليلاً.





كيفية تسجيل الخروج من انستجرام على جهاز الكمبيوتر

1. اضغط فوق الدائرة الموجودة في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة، ستكون صورة ملف تعريف المستخدم الخاص بك.

2. في القائمة المنبثقة التي تظهر، اضغط فوق تسجيل الخروج.

وتعد خطوات تسجيل الخروج من انستجرام على سطح المكتب هي نفسها بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الكمبيوتر الشخصي أو Mac أو Linux.