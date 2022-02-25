البشر تفضل التعامل مع الروبوت “الأنثى” في الفنادق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 12:44 صباحًا

من خلال الدراسات العلمية, أشار الباحثون ان البشر تفضل التعامل وتشعر بإرتياح عند التعامل مع روبوت أنثى عن الذكر في كل ما يتعلق بأعمال الضيافة والخدمات الفندقية.

بحيث أشارت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية واشنطن الأميركية وشملت 170 شخصا إلى أن المشاركين أبدوا تفضيلا أكثر للتعامل مع الروبوت الأنثى, ولا سيما في حالة إذا كانت للروبوت سمات بشرية أكثر, ونشرت الدراسة في المجلة الدولية للإدارة الفندقية, ونقلتها دويتشه فيله.

ونقل الموقع الإلكتروني “تيك إكسبلور” (Tech Xplore) المتخصص في التكنولوجيا, عن الباحثة سوبين سيو المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة بكلية كارسون للأعمال في إيفريت قولها إن “البشر يميلون للشعور بارتياح أكبر عند تلقي الخدمة من نساء, لأن هذا هو النمط السائد بالنسبة للنوع في ما يخص هذه الشريحة من الوظائف”.

وأضافت أن هذا “النمط ينسحب أيضا على التفاعل مع الروبوتات, ويتجسد بشكل أكبر عندما يأخذ الروبوت شكلا بشريا”.

وفي إطار التجربة كان يتم استطلاع آراء المشاركين في الدراسة بعد التعامل مع روبوت “رجل” يحمل اسم “أليكس” وروبوت أنثى يحمل اسم “سارة” لهما سمات بشرية, وأبدى المشاركون شعورهم بارتياح أكثر عند التعامل مع الروبوت الأنثى, وتزايد هذا الشعور لدى المشاركين في التجربة عندما كان تم إضفاء سمات بشرية أكثر على الروبوتين.

وأكدت سيو أنه لا بد أن يأخذ مطورو الروبوتات نتائج هذه التجربة في الاعتبار عندما يفكرون في توسيع نطاق استخدام الروبوتات في مجال الضيافة والفندقة.

وأضافت “ربما سوف نرى مزيدا من الروبوتات تحل محل البشر كعمالة في الفنادق والمطاعم في المستقبل, وقد نجد أن بعض الجوانب النفسية للتفاعلات البشرية في هذا الإطار تسري أيضا على التعامل مع الروبوتات”.