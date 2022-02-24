شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداة Fast Laughs لنتفليكس وكيف تتيح لك تصفح المقاطع المضحكة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت نتفليكس أداة "Fast Laughs" التي تتيح لك التدقيق في مجموعة من المقاطع المضحكة معا، حيث تشتهر المنصة بمجموعة من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية، وفي حين أن تحديد ما يجب مشاهدته يمكن أن يكون عملية صعبة، أطلقت نتفليكس هذه الأداة لجعل هذا الأمر أسهل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتيح لك أداة "Fast Laughs" التدقيق في مجموعة من المقاطع المضحكة من برامجها التلفزيونية وأفلامها قبل تحديد ما تريد مشاهدته.

وتقدم Fast Laughs موجزًا بملء الشاشة لمقاطع مضحكة من كتالوج الكوميديا الكبير بما في ذلك أفلام (Murder Mystery) ، ومسلسلات (Big Mouth) ، والمسلسلات الهزلية (The Crew).

وبدأت نتفليكس لأول مرة في اختبار أداة Fast Laughs مع مستخدمي الأجهزة المحمولة العام الماضي، لكنها تقوم الآن بطرح الميزة لاختيار مستخدمي التطبيق التلفزيوني الخاص بها، وإذا كنت جزءًا من الاختبار، فسيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في الاشتراك في الميزة.

وسيتمكن أولئك الذين يختارون "نعم" من الوصول إلى Fast Laughs من خلال التمرير لأسفل على صفحة نتفليكس الرئيسية، حتى يصلوا إلى صف Fast Laughs، ومن هناك، ستتمكن من الضغط فوق الميزة، وسيبدأ تشغيل مقاطع بملء الشاشة من كوميديا نتفليكس.

إذا لم تكن معجبًا بمقطع ما، فيمكنك استخدام السهم الأيمن للانتقال إلى المقطع التالي، وبالمثل، إذا كنت ترغب في مشاهدة مقطع مرة أخرى، فيمكنك استخدام السهم الأيسر للعودة.