حيل Whatsapp: كيفية إنشاء استفتاء ومشاركته

لا يختلف أحد أن تطبيق Whatsapp هو أحد أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي حول العالم، كما أن الكثيرون يعتمدون عليه من أجل مشاركة المحتوى بشكل سريع أو التواصل مع أصدقائهم بدلًا من استخدام الرسائل النصية المعتادة، ويمكنك أن تقول بأن Whatsapp كان السبب في موت الرسائل النصية المعتادة.

وتعتبر الاستفتاءات أحد أفضل الطرق لجمع المعلومات وفرزها بشكل سريع دون مجهود كثير من صاحب الاستفتاء، كما أنها من الأنشطة الممتعة التي يحب الجميع المشاركة بها سواءً كانت استفتاء كروية أو استفتاءات أخرى.

لذلك نخبركم اليوم بطريقة إنشاء الاستفتاء عبر منصة Whatsapp ومشاركتها مباشرةً عبر المنصة بكل سهولة وبالخطوات.

طريقة عمل الاستفتاء في Whatsapp

حتى تتمكن من انشاء استفتاء، فإنك تحتاج لاستخدام أداة خارجية تدعى Handypolls، حيث لا تدعم المنصة استخدام الاستفتاءات ومشاركتها مباشرةً عبرها دون الأدوات الخارجية.

ولا تدعم المنصة حاليًا إنشاء الاستفتاءات بشكل رسمي داخل خصائصها، لذلك تحتاج لاستخدام الأداة الخارجية، ويتم إنشاء الاستفتاء عبر منصة Handypoll ومشاركته كرسالة مزودة برابط معتاد عبر الرسائل النصية الخاصة بواتس والدردشات الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على اختياره من الاستفتاء عبر الضغط على الرابط المرفق بهذا الاختيار، لتقوم المنصة بتسجيل هذه الضغطة.

وتعمل هذه الطريقة مع جهات الاتصال الفردية أو المجموعات الخاصة بك والمجموعات الموجودة لديك.

لتصبح النتيجة النهائية كما ترى في الصورة بالأسفل.

وعندما تقوم بالضغط على الرابط، فإنك تنتقل مباشرةً إلى صفحة الاستفتاء وتفعيل هذا الاختيار مباشرةً.

ويمكنك مشاركة الاستفتاء مباشرةً عبر الضغط على نسخ الرابط او اختيار المشاركة أثناء اعداد الاستفتاء في الموقع.

خطوات انشاء أستفتاء ومشاركته

يعتبر موقع Handypolls من المواقع سهلة الاستخدام للغاية والتي يمكنك الاستفادة منها مباشرةً دون الحاجة لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب في الموقع، وهو لا يطلب الكثير من الاختيارات أو التعقيدات لإنشاء الاستفتاء واستخدامه.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من إنشاء الاستفتاء ومشاركته عبر واتساب:

توجه في البداية إلى موقع Handypolls.com

تحييك مباشرةً الصفحة الرئيسية في الموقع، تجد اختيارًا في النصف العلوي من الشاشة يدعى Get Started قم بالضغط عليه

بعد ذلك تظهر لك شاشة انشاء الاستفتاء التي يجب عليك استخدامها، وهنا تقوم بكل بساطة بإدخال سؤال الاستفتاء وبعد ذلك ادخال الاختيارات الخاصة به.

عندما تنتهي من إدخال الاختيارات الخاصة بالاستفتاء قم بالضغط على اختيار إنشاء الاستفتاء والحصول على الرابط.

تظهر لك بعد ذلك نافذة مشاركة الروابط مباشرةً ويمكنك اختيار طريقة مشاركة الرابط التي ترغب بها بسهولة عبر الضغط على الاختيار المناسب لك.

إذا قمت بتسجيل الدخول في الموقع باستخدام حسابك الخاص، فإنك تستطيع الوصول إلى جميع الاستفتاءات التي قمت بها سابقًا و الوصول إلى المزيد من الاعدادات الخاصة بالاستفتاء.

ويمكنك استخدام الاستفتاءات هذه كأدوات تسويقية مباشرةً في حملات التسويق الإلكتروني سواءً كانت عبر مواقع خاصة أو عبر منصة واتساب.

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