فيديو.. Vivo تنافس سامسونغ بهاتف جديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

اشتدت المنافسة بين شركات الهواتف العالمية، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعمل العديد من الشركات على انتاج هواتف ذكية جديدة بميزات وأسعار مميزة.

تستعد Vivo لإطلاق هاتف جديد من المفترض أن يكون أحد أقوى منافسي هواتف سامسونغ الحديثة من الفئتين المتوسطة والممتازة.

وسيحصل هاتف X 80 المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا.

وسيتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير إذ سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+12) ميغابيكسل قادرة على التقاط صور بدقة (8150/6150) بيكسل، كما سيحصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل ستكون من بين أفضل كاميرات السيلفي المطروحة هذا العام.

وسيضمن الأداء الجبار له معالج MediaTek Dimensity 9000، ومعااج رسوميات Mali-G710 MP10، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

كما سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.