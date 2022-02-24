شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : فيسبوك فشل فى تحديد المعلومات الخاطئة المتعلقة بالمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة نشرت اليوم إلى أن Facebook قد يفشل في وضع علامة على كمية كبيرة من المعلومات الخاطئة عن المناخ المنشورة على موقعه لتبين العلامة أن هذة معلومات خاطئة ولا يراها إلا عدد قليل من المتابعين، وفقا لتقرير engadged.

وقدم باحثون من مركز مكافحة الكراهية الرقمية تحليلهم فى 184 قصة شائعة بشكل استثنائي لما حددته على أنها أكبر عشرة ناشرين لمحتوى إنكار تغير المناخ في العالم والقائمة تشمل وسائل الإعلام الحكومية الروسية The Daily Wire ، Breitbart وغيرها.

ووجدت أن ما يقرب من نصف (50.5% ) القصص فشلت في تشغيل ملصقات معلومات فيسبوك المصممة للإشارة إلى تغطية تغير المناخ، ويجب أن تكون القصص من مثل هذه المنافذ الإخبارية التي يتم الاتجار بها أهداف سهلة لمدققى الحقائق ، مما يشير إلى أن المزيد من المعلومات المضللة عن المناخ تتجنب فحص Facebook.

ووعد فيسبوك العام الماضى (الذي أعيد تسميته منذ ذلك الحين باسم ميتا) بالإشارة إلى تغطية تغير المناخ فى عدد من البلدان ، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وسيتم تمييز هذه المنشورات بعلامة إعلامية توجه المستخدمين إلى "مركز معلومات علوم المناخ" التابع للمنصة ، والذي يحتوى على معلومات يفضح الخرافات حول المناخ، وبدأ مؤلفو الدراسة بحثهم بعد إعلان Facebook فى مايو 2021 أنه سيتعامل مع دعاية إنكار تغير المناخ، وتم نشر جميع المقالات المدرجة فى التحليل بعد ذلك التاريخ.

ويشير مدققو الحقائق المستقلون أيضًا إلى قصص تغير المناخ الخاطئة، ويضيف Facebook علامة تحذير ويقلل من التوزيع، وعندما يصنفون هذا المحتوى على أنه غير صحيح نضيف تسمية تحذير ونقلل من توزيعه بحيث يراه عدد أقل من الأشخاص.

وخلال الإطار الزمنى لهذا التقرير لم نطرح برنامج وضع العلامات بالكامل، والذي من المحتمل جدًا أن يكون قد أثر على النتائج وفقا لما قاله المتحدث باسم Facebook كيفن مكاليستر وأخبر الإذاعة الوطنية العامة.

وبذل Facebook جهودًا متعددة لإزالة المعلومات الخاطئة المنشورة على نظامه الأساسي على مدار السنوات القليلة الماضية، بخصوص موضوعات مثل انتخابات 2020 الرئاسية، أو جائحة كوفيد -19واللقاحات.

إلا أنه لا يزال قدر كبير من المعلومات الخاطئة قادرًا على مسح خوارزميات Facebook دون وضع العلامات المناسبة، ولا يزال نظام مراجعة محتوى تغير المناخ فى Facebook يفتقد إلى الهدف.