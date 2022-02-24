أهم حيل تطبيق Google Messages للرسائل النصية

يتجاهل الكثير من المستخدمين تطبيق Google Messages المتوافر على هواتف وأجهزة أندرويد المختلفة، وذلك لأن التطبيق يعتمد بشكل أساسي على التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة التي تستخدم شبكة الهواتف المحمولة بدلًا من شبكات الإنترنت.

ولكن تحاول جوجل جاهدة جذب المستخدمين لهذا التطبيق عبر تقديم مجموعة كبيرة من الميزات المختلفة والمتنوعة بداخله واتاحة الكثير من الميزات الجديدة فيه أيضًا، لذلك نخبركم اليوم بمجموعة من الحيل التي تساعدكم على الاستفادة من التطبيق بشكل أفضل واستغلال كامل ميزاته وإمكانياته.

إرسال الرسائل النصية عبر متصفح الإنترنت الخاص بك

قد تعتقد أنك في حاجة لاستخدام هاتفك المحمول حتى تتمكن من استخدام الرسائل النصية السريعة المختلفة، ولكن في الحقيقة فإنك تستطيع استخدام هذه الرسائل عبر استخدام حاسوبك أيضًا، ويعني هذا أنك تستطيع الاستفادة من جميع ميزات الرسائل النصية المعتادة دون الحاجة لإمساك هاتفك.

ويمكنك القيام بذلك عبر موقع تطبيق Google Messages الخاص بأجهزة الحاسب الشخصي مباشرةً، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية مباشرةً:

توجه في البداية إلى الموقع التالي عبر حاسوبك.

بعد ذلك قم بربط الهاتف مباشرةً مع الحاسب الشخصي عبر أكواد التوثيق الثنائية باستخدام قائمة النقاط الثلاثة في جانب الصفحة.

قم بمسح رمز الاستجابة السريع الذي ظهر أمامك في الصفحة مباشرةً عبر هاتفك لتقوم بربط التطبيق بين الهاتف والحاسوب.

بعد ذلك توجه إلى الموقع مجددًا وقم باستخدام ميزات التطبيق مباشرةً عبر المتصفح الخاص بك

تفعيل حماية RCS في تطبيق Google Messages

يضم التطبيق خاصية تسمح لك بزيادة تأمين رسائلك ومراسلاتك الشخصية بينك وبين أصدقائك عبر شبكة الهواتف المحمولة، وتعتبر هذه الميزة حصرية وخاصة لتطبيق المحادثات الخاص بجوجل عن جميع تطبيقات المحادثات الخاصة بباقي الشركات.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية مباشرةً عبر التوجه إلى التطبيق وبعد ذلك الضغط على علامة النقاط الثلاثة أعلى الشاشة واختيار الإعدادات، بعد ذلك قم بالضغط على خصائص الدردشة، ومن ثم قم بتفعيل خصائص الدردشة المختلفة.

وقد يطلب منك التطبيق تأكيد رقم الهاتف الخاص بك لتتأكد من استخدام جميع الميزات ودعمها عبر شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بك، بعد ذلك قم بفتيل خاصية RCS وتجدها في هذه القائمة مباشرةً.

جدولة الرسائل لإرسالها لاحقًا في Google messages

يدعم Google Messages أيضًا خاصية جدولة الرسائل لتقوم بإرسالها في أي وقت في اليوم أو في أي تاريخ مستقبلي ترغب في إرسال الرسالة فيه، وتفيد هذه الخاصية تحديدًا عندما ترغب في إلغاء الاشتراك في إحدى الخدمات الهاتفية.

ويمكنك استخدام الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية مباشرةً، حيث كل ما تحتاج للقيام به هو كتابة الرسالة التي ترغب في إرسالها، ومن ثم الضغط مطولًا على زر الإرسال حتى تظهر لك اختيارات الجدولة.

بعد ذلك قم بتحديد الوقت واليوم الذي ترغب في إرسال الرسالة به مباشرة، وعندها يتم إرسال الرسالة تلقائيًا عبر Google Messages دون أي تدخل منك.

اقرأ ايضًا كيفية إضافة حدود في مستندات جوجل