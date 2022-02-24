شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعيد الحسابات المعلقة التى تتبعت النشاط العسكرى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف موقع تويتر أنه أزال بالخطأ حسابات تشارك نشاطًا عسكريًا روسيًا فى غزو أوكرانيا، كما يشير موقع TechCrunch ، فإن الحسابات المحذوفة التي تمت إعادتها منذ ذلك الحين، تضمنت مُجمّعًا للمشاركات التي أنشأها المستخدمون من أوكرانيا والحسابات المملوكة لأشخاص يجرون تحقيقًا استخباراتيًا مفتوح المصدر (OSINT) لفضح الأخبار والمزاعم المزيفة، وفقا لتقرير engadged .

بينما ألقى المستخدمون باللوم في البداية على الإبلاغ الجماعي عن عمليات حذف الحسابات، وقال رئيس سلامة الموقع في Twitter Yoel Roth إن ذلك لم يكن مقصودا على الإطلاق، وكانت عمليات الإزالة نتيجة أخطاء ارتكبها الوسطاء البشريون الذين يتعاملون بشكل استباقي مع الوسائط التي تم التلاعب بها على موقع الويب.

فى بيان، أوضح متحدث باسم Twitter لموقع TechCrunch: لقد كنا نراقب بشكل استباقي السرد الناشئ الذي ينتهك سياساتنا، وفي هذه الحالة اتخذنا إجراء تنفيذيًا على عدد من الحسابات عن طريق الخطأ، ونحن نراجع هذه الإجراءات على وجه السرعة وأعدنا الوصول بشكل استباقي إلى عدد الحسابات المتضررة ".

وبالإضافة إلى المراقبة الاستباقية للوسائط التي تم التلاعب بها القادمة من المنطقة، استجاب تويتر أيضًا لأزمة أوكرانيا بنصائح حول كيفية تأمين الحسابات، وتعرضت المواقع الإلكترونية الأوكرانية لهجمات إلكترونية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وقد يتم أيضًا استهداف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك التي تشارك الأخبار والصور من البلاد.

ونشر Twitter Safety سلسلة من التغريدات باللغة الأوكرانية مع نصائح حول كيفية حماية الحسابات بكلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية، كما تضمنت روابط إلى صفحة الدعم الخاصة به لأولئك الذين تم اختراق حساباتهم ولأولئك الذين تم قفلهم. وربط Twitter المستخدمين بإرشادات حول كيفية تعطيل معلومات الموقع وكيفية إزالتها من التغريدات السابقة أيضًا، وأخيرًا يُنصح المستخدمين بإلغاء تنشيط حساباتهم إذا شعروا أن الخيار الأكثر أمانًا هو حذفه تمامًا.