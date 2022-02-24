شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تلاحق شركتين يُزعم أنهما تبيعان تقييمات مزيفة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وجود العديد من المراجعات الوهمية التي ابتليت بها مواقع التسوق عبر الإنترنت هذه الأيام ، فإن تأكيد الجودة الحقيقية للمنتج يمثل تحديًا أكثر من أى وقت مضى.

وتعرف أمازون جيدًا أن المراجعات المزيفة أثرت في سلامة موقعها، حيث لا يستطيع عدد متزايد من المتسوقين الوثوق في الآراء التي يتركها الآخرون حول المنتجات التي يفكرون في شرائها، وفقا لتقرير digitaltrend.

وكشف عملاق التجارة الإلكترونية هذا الأسبوع أنه كجزء من جهوده المستمرة لتحسين الوضع، فإنه يقاضي اثنين من وسطاء المراجعة المزيفين المزعومين - AppSally و Rebatest - وتقول Amazon أنهم يقوموا بنشر مراجعات مضللة للمنتج مقابل مدفوعات نقدية أو مجانًا منتجات.

وتزعم أمازون أن الوسيطين "يضللان المتسوقين من خلال نشر مراجعات مزيفة في متاجر مثل Amazon و eBay و Walmart و Etsy" ، مضيفًا أن الهدف من الإجراء القانوني هو إغلاق الشركتين. وقال دارميش ميهتا من أمازون في بيان: "يحاول وسطاء المراجعة الوهميون تحقيق الربح من خلال خداع المستهلكين غير المطلعين وإنشاء ميزة تنافسية غير عادلة تضر بشركاء البيع لدينا". "نحن نعلم مدى قيمة التقييمات الجديرة بالثقة لعملائنا.

هذا هو السبب في أننا نحمل هؤلاء المحتالين للمراجعة المسؤولية، بينما نمنع ملايين المراجعات المشبوهة من الظهور في متجرنا، فإن هذه الدعاوى القضائية تستهدف المصدر ".

قالت أمازون إن الجولة الأخيرة من الإجراءات القانونية تأتي بعد تحقيق متعمق في اثنين من وسطاء المراجعة ، اللذين "يدعيان معًا أن لديهما أكثر من 900 ألف عضو" على استعداد لكتابة ما تدعي أنه مراجعات زائفة.

قال موقع التسوق عبر الإنترنت إن وسطاء المراجعة الوهميين يحاولون التهرب من الاكتشاف بطرق مختلفة وأوضحوا كيف يؤمنون بأن الشركتين في قلب الدعاوى القضائية تعملان.

وزعمت أمازون أن AppSally "تبيع مراجعات وهمية بسعر منخفض يصل إلى 20 دولارًا وتوجه الممثلين السيئين لشحن الصناديق الفارغة إلى الأشخاص الراغبين في كتابة تقييمات مزيفة ، وتزويد AppSally بالصور ليتم تحميلها جنبًا إلى جنب مع مراجعاتهم، ولن يدفع المخطط الاحتيالي الذي تديره Rebatest الأشخاص الذين يكتبون تقييمات 5 نجوم فقط بعد أن تتم الموافقة على تقييماتهم المزيفة من قبل الجهات السيئة التي تحاول بيع تلك العناصر ".

وتقول أمازون إنها تنشر تقنية التعلم الآلي والمحققين البشريين للتعامل مع المراجعات المزيفة في محاولة لإبقائهم خارج موقع التسوق الخاص بها.

وفى تسليط الضوء على ضخامة المهمة، قالت إنها في عام 2020 وحده منعت 200 مليون تقييم مزيف مشتبه به مذهلًا على موقعها على الإنترنت ، مضيفة أنها تتلقى أكثر من 30 مليون مراجعة كل أسبوع.