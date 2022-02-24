شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن التحقق من رصيد حسابك البنكي عبر واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب ليس مجرد تطبيق خدمة مراسلة فورية لأنه يتيح للمستخدمين أيضًا إجراء المعاملات المالية، حيث تسهل ميزة واتس آب Pay المدفوعات عبر الإنترنت عن طريق إضافة حساب مصرفي إليه وكذلك التحقق من رصيد الحساب المصرفي، وذلك في الدول التى تدعم هذه الخدمة.

وعلاوة على ذلك، يمكنك التحقق من رصيد حسابك المصرفي من خلال طريقتين، يمكنك إما التحقق من رصيد الحساب من شاشة الدفع في وقت دفع المال أو قسم الإعدادات في التطبيق.





هل يمكنني الاتصال بالمصرف الذي أتعامل معه على واتس آب؟لا ، لا يمكنك الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه باستخدام واتس آب، وعلاوة على ذلك ، يمكنك إضافة حسابك المصرفي وإرسال المدفوعات واستلامها.





هل من الآمن إضافة حساب مصرفي على واتس آب؟وفقًا لـ واتس آب ، من الآمن والأمان إضافة حساب مصرفي على واتس آب، وتُستخدم بيانات الدفع لحماية الأشخاص من الاحتيال وتقديم دعم العملاء وتمكين المعاملات.





هل يمكنك تلقي الأموال على واتس آب؟من خلال إضافة حسابك المصرفي على واتس آب ، يمكنك إرسال الأموال واستلامها على واتس آب من أي شخص يستخدم التطبيقات المستندة إلى UPI.





هل الدفع عبر واتس آب مجاني؟واتس آب Pay مجاني ، مما يعني عدم فرض رسوم على المعاملات. ومع ذلك ، فإن حد المعاملة على خدمة الدفع الخاصة بـ واتس آب هو 1 روبية لكح.





هل بطاقة الخصم ضرورية لدفع واتس آب؟وفقًا لـ واتس آب ، من الضروري أن يكون لديك حساب مصرفي وبطاقة خصم نشطة لإرسال الأموال واستلامها على واتس آب.