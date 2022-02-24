شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير اسم المستخدم على TikTok فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في تغيير شخصيتك على السوشيال ميديا واسم المستخدم الحالي الخاص بك على TikTok لا يشير إلى ما تريده، فيمكنك القيام بذلك عبر بعض الخطوات بإعدادات حسابك، وتستغرق العملية بضع ضغطات فقط حتى تكتمل، وسيؤدي تغيير اسم المستخدم الخاص بك أيضًا إلى تغيير عنوان URL الخاص بـ TikTok.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية القيام بذلك من خلال التطبيق لكل من أيفون وأندرويد.

كيفية تغيير اسم مستخدم Tik Tok

1. افتح تطبيق TikTok وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. من القائمة الرئيسية، حدد ملف التعريف الموجود في الزاوية اليمنى القصوى من الجزء السفلي من الشاشة.

3. اضغط على تحرير ملف التعريف.

4. حدد اسم المستخدم.

5. احذف اسم المستخدم القديم وادخل اسمًا جديدًا.

6. اضغط على حفظ.

إذا لم يكن اسم المستخدم الذي حددته متاحًا، فسترى رسالة بهذا المعنى أعلى صفحة تحرير الملف الشخصي، وفي هذه الحالة، سيتعين عليك المحاولة مرة أخرى.