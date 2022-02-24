شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة الإنترنت فى تونجا بعد انقطاعه 5 أسابيع بسبب بركان هائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعر سكان الجزيرة الرئيسية في تونجا مساء أمس بالارتياح عندما اكتشفوا أنهم يستطيعون إعادة الاتصال بالعالم مرة أخرى بعد الانتهاء من إصلاحات الكابل الوحيد الموجود تحت سطح البحر الذي ربطه بالإنترنت، بعد توقف دام أكثر من 5 أسابيع، وفقا لتقرير digitaltrend.

وخرجت تونجا من وضع عدم الاتصال فى 15 يناير عندما مزق الانفجار الهائل بسبب تداعيات ثوران بركانى مدمر أودى بحياة ستة أشخاص ودمر عددًا لا يحصى من المنازل كابل الإنترنت تحت سطح البحر الذي يمتد لمسافة 500 ميل إلى فيجي المجاورة، وعاش سكان تونجا بدون أى اتصال بالإنترنت منذ وقوع الكارثة قبل خمسة أسابيع. ووصلت سفينة تحمل معدات إصلاح متخصصة، و 57 ميلاً من كبلات الألياف الضوئية الجديدة، وفريق من المهندسين إلى تونجا من بابوا غينيا الجديدة فى 3 فبراير من الشهر الجارى.

وقال جيمس بانوف، الرئيس التنفيذي لشركة Tonga Cable Ltd ، لوسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع : "لم يكن أحد يتوقع الكارثة التي واجهناها"، "منذ وصول السفينة ونحن نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمدة 18 يومًا."

وليست كل الأخبار جيدة، حيث سيتعين على الأشخاص الذين يعيشون فى الجزر الأصغر فى البلاد الانتظار حتى يتم إجراء إصلاحات على الجزء المحلى من الكابل، وهى مهمة قد تستغرق عدة أشهر أخرى إذا كان الضرر سيئًا كما يخشى البعض .

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكنت حكومة تونجا من إطلاق بعض خدمات الإنترنت الأساسية، لكن السرعات لم تكن قريبة من تلك التى يوفرها الكابل الموجود تحت سطح البحر.

وبعد طلب المساعدة بعد فترة وجيزة من اندلاع البركان ، تبرعت SpaceX بـ 50 طبقًا من أطباق الإنترنت من Starlink قادرة على توفير اتصال عريض النطاق عبر كوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بها لكن الحكومة لم تنشرها بعد، والآن بعد إعادة الاتصال بالجزيرة الرئيسية يبدو من المحتمل أن الأطباق ستُستخدم للمساعدة في إعادة تشغيل الجزر الأصغر على الإنترنت.