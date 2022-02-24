ما هو مشروع “كايروكي” المتميز الذي كشف عنه مؤسس فيسبوك؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة لموقع فيسبوك مارك زوكربيرغ، أن الشركة تعمل على برنامج أبحاث للذكاء الاصطناعي.

وتابع، بأن هذا البرنامج يستهدف خلق عوالم افتراضية عبر أوامر صوتية، والسماح للبشر بإجراء محادثات أكثر واقعية بالاستعانة بوسائل المساعدة الصوتية، والترجمة بين اللغات، في خطوة صوب بناء عالم الميتافيرس الإفتراضي.

ويراهن زوكربيرغ، على أن الميتافيرس، سيكون خليفة الإنترنت، وذلك حسب رويترز.

وقال زوكربيرغ، في فعالية لشركة ميتا تركز على الذكاء الاصطناعي جرى بثها مباشرة على الإنترنت، إن مشروع الشركة، والذي يدعي كايروكي هو “نموذج شبكي شامل لبناء وسائل مساعدة صوتية على الأجهزة”.

وضخت شركة وسائل التواصل الاجتماعي، التي فقدت مؤخرا ثلث قيمتها السوقية بعد صدور تقرير سيئ للأرباح، استثمارات ضخمة في حملتها الجديدة لبناء الميتافيرس، وغيرت اسمها لتعكس هذا الطموح.

كما أعلنت “ميتا”، مؤخرا أن فريقها البحثي بنى حاسوبا عملاقا جديدا للذكاء الاصطناعي، يعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم عند اكتماله في منتصف عام 2022.

وقال زوكربيرغ، إن “ميتا” كانت تعمل على نوع جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، والذي سيسمح للأشخاص بخلق عوالم افتراضية عبر وصفها فقط لوسائل المساعدة الصوتية.

واستعرض مؤسس فيسبوك، الأداة الجديدة عبر الظهور على هيئة شخصية افتراضية “أفاتار”، بلا أرجل على جزيرة نائية آمرا الذكاء الاصطناعي من خلال الحديث لتشكيل شاطئ ثم إضافة السحب، والأشجار، وحتى البساط المستخدم للنزهة.

وقال زوكربيرغ: “مع تقدمنا ​​في هذه التكنولوجيا بشكل أكبر، ستتمكن من إنشاء عوالم أكثر تفصيلا لاستكشاف وتبادل الخبرات مع الآخرين… باستخدام صوتك فقط”.

وقالت الشركة، إنها تعمل على إنشاء نظام ذكاء اصطناعي قادر على الترجمة بين جميع اللغات المكتوبة.

وأعلن زوكربيرغ، أيضا أن ميتا تعمل على أداة ترجمة فورية للكلام عبر جميع اللغات.