شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : إصدار iOS 15.4 يمنع تتبع استخدام AirTags لتتبع الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن أحدث إصدار تجريبي لنظام iOS 15.4 ميزات جديدة مصممة لمنع استخدام AirTags من آبل لتتبع الأشخاص ، وفقًا لتقارير 9to5Mac.

وهناك إشعار خصوصية جديد أثناء الإعداد يحذر من أن استخدام AirTags لتتبع شخص ما دون موافقته قد يشكل جريمة، ويمكن أن يطلب تطبيق القانون تفاصيل عن مالك AirTags غير معروف.

و"AirTag مرتبطة بمعرف آبل الخاص بك". أعلنت آبل عن مجموعة من ميزات الأمان الجديدة لـ AirTags الخاصة بها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد سلسلة من التقارير الإخبارية التي وجدت أنه تم استخدامها لتتبع الأفراد دون موافقتهم.

في ذلك الوقت لم تقدم Apple موعدًا محددًا لإصدار ميزات الأمان الجديدة، مشيرة فقط إلى أنها ستصل "في وقت لاحق من هذا العام" حسبما نقل موقع The verege، إلى جانب إشعار الخصوصية الجديد، يشير 9to5Mac إلى أنه يمكن لنظام iOS 15.4 الآن تحديد وقت العثور على زوج غير معروف من AirPods يسافر معك.

في السابق كانت AirPods تُنشئ إشعار "تنبيه ملحق غير معروف" أكثر عمومية، مما تسبب في ارتباك بعض المستخدمين ، وفقًا لتقارير MacRumors.

وتمت أيضًا إزالة خيار تعطيل تنبيهات الأمان بشكل استباقي عند اكتشاف متتبع في المنطقة المجاورة لك ، وتمت إضافة إعدادات إشعار التعقب الجديدة إلى تطبيق Find My.

وتتضمن ميزات AirTag الأخرى المضادة للمطاردة التي أعلنت عنها آبل في وقت سابق من هذا الشهر تنبيه المستخدمين في وقت أقرب عند اكتشاف AirTag غير معروف في وجودهم ، والسماح لهم باستخدام تتبع النطاق الفائق الدقة في أجهزة iPhone الأحدث للعثور على AirTag ليس خاصًا بهم (سابقًا هذا كان متاحًا فقط لمالك AirTags).

قالت شركة آبل إن إخطارات التتبع التي تظهر على iPhone ستتم مزامنتها أيضًا مع ضوضاء التنبيه الصادرة عن AirTag لجعلها أكثر وضوحًا.

وبالإضافة إلى ميزات مكافحة المطاردة الجديدة، تشتمل النسخة التجريبية الرابعة من iOS 15.4 أيضًا على صوت Siri أمريكي جديد يلاحظه Axios أنه أقل جنسًا من الخيارات الحالية للمساعد الصوتي.

وينضم هذا إلى ميزات iOS 15.4 الجديدة الأخرى، بما في ذلك دعم Face ID أثناء ارتداء الأقنعة وميزة التحكم العالمي الجديدة من Apple، لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لإصدار iOS 15.4 ، ولكن من المتوقع أن يتم إصداره على نطاق واسع الشهر المقبل.