شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن هناك إصلاحًا فى الطريق لمشكلة Pixel 6 WiFi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مستخدمى بكسل 6 مستمرون فى مواجهة بعض مشكلات الاتصال بعد تحديث فبراير، وأبلغ المستخدمون عن مشكلات WiFi على منتديات دعم Google و Reddit، ولحسن الحظ قد لا يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول من أجل الإصلاح، وفقا لتقرير engadged.

وكتب فريق مجتمع Pixel علىReddit أن "عددًا صغيرًا جدًا من الأجهزة" قد تأثر بمشكلة اتصال WiFi وأنه تم العثور على السبب الأساسى، وطور فريق Pixel إصلاحًا للمشكلة، والذي سيتم نشره كجزء من تحديث Google Pixel فى مارس.

ويجب أن تكون هذه أخبارًا مرحب بها للمستخدمين الذين لجأوا إلى إيجاد حلول للمشكلة، يبدو أن شخصًا واحدًا على الأقل قد أعاد تعيين Pixel 6 بناءً على نصيحة دعم Google، وعلى الرغم من أن ذلك حل مشكلات WiFi مؤقتًا، إلا أن المشكلة عادت إلى الظهور وفقًا لـ9to5 جوجل، وقد تكون التدابير الأخرى مثل إعادة تعيين إعدادات الشبكة أو حذف شبكة WiFi من الجهاز قد ساعدت بشكل مؤقت أيضًا.

وكانت هناك مشكلات أخرى ناشئة عن تحديثات Pixel 6 وهى الوقف المؤقت فى خاصية Hold for Me بسبب خطأ في تحديث ديسمبر، والذي تم طرحه وتم الإيقاف المؤقت للعديد من المستخدمين بسبب مشكلة تتعلق بالمكالمات التي تم إسقاطها، ونأمل أن يؤدي تحديث شهر مارس إلى حل مشكلات WiFi دون تقديم خطأ آخر.