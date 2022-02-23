فيديو.. Vivo تكشف عن أحدث هواتف الألعاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت iQOO، العلامة التجارية الفرعية التي تركز على الألعاب من Vivo، عن أحدث هواتفها الرائدة لإطلاقها في الهند، QOO 9 و9Pro.

ومثل أجهزة iQOO السابقة، لا تبدو في الحقيقة مثل هواتف الألعاب بشكل واضح ولكنها تركز على الأداء بالرغم من ذلك. ومن المقرر أن تتوفر الهواتف اعتبارًا من 2 مارس/آذار المقبل، بحسب ما ذكر موقع ذافيرج.

مواصفات iQOO 9 Pro

ويحتوي iQOO 9 Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وبطارية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة.

وستكون الشاشة عبارة عن لوحة OLED مقاس 6.78 بوصة 1440 بكسل 120 هرتز ، بينما يشتمل نظام الكاميرا على كاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بورتريه بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل يستخدم ثباتًا بأسلوب gimbal، مثل هواتف Vivo الرئيسية الأخرى.

ويمكن شحنه بقدرة 120 وات بواسطة كابل أو بشحن لاسلكي يصل إلى 50 وات.

مواصفات iQOO 9

وتتمثل الاختلافات في Pro عن موديل iQOO 9 العادي في أن المعالج المزود به هو Snapdragon 888 Plus، كما أنه مزود ببطارية تبلغ 4350 مللي أمبير في الساعة.

أما شاشة iQOO 9 فهي عبارة OLED مقاس 6.56 بوصة بدقة 1080 بكسل 120 هرتز.

ويحتوي نتوء الكاميرا الأصغر على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة العرض بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا صورة بدقة 13 ميجابكسل. ولا يزال الهاتف مزودًا بشحن سلكي 120 وات، ولكن لا يوجد خيار لاسلكي.

ويعمل كل من iQOO 9 و9 Pro على نظام تشغيل Vivo’s Funtouch OS 12، استنادًا إلى Android 12.

وفي الهند، سيكلف iQOO 9 Pro نحو 64990 روبية (870 دولارا أمريكيا) لطراز به ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، أو 69990 روبية (940 دولارا أمريكيا) مقابل 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

أما iQOO 9 فسيطرح 42990 (580 دولارا) مقابل 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 46990 روبية (630 دولارا) مقابل 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.