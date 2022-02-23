ماذا يعني تغير لون نص التعليقات على فيسبوك؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تغير لون التعليقات ميزة يقدمها “فيسبوك” للحسابات المحصنة ضد الاختراق.

وتطلب الصفحات التي تداولت هذا المنشور من متابعيها التعليق برمز “xoxo” ثم التحقق من اللون الذي سيظهر به التعليق، وذلك للتأكد ما إن كانت حساباتهم محصنة ضد الاختراق.

وبعد الاطلاع على اللوائح المنظمة لفيسبوك في هذا الصدد، تبين أن تلك الادعاءات هدفها فقط الترويج للصفحات وزيادة التفاعل على منشوراتها، لكن استخدام عدد من الرموز والكلمات التي تظهر بشكل ملون ما هي إلا ميزة يقدمها فيسبوك منذ سنوات.

يشار إلى أن الرمز السابق ذكره، يعد أحد الرموز والكلمات الإيجابية أو المشجعة مثل “وقت سعيد” أو “أنت الأفضل” أو “مبروك”، والتي يتغير لون الخط عند كتابتها إلى الأحمر أو الأزرق أو البرتقالي.

ويعني رمز xoxo “قبلات وعناق”، لذلك فيتحول مباشرة إلى اللون الأحمر، وعند الضغط عليه يطلق رموز لقلوب حمراء على الشاشة.

ميتا تُطلق خاصية الـ”Reels”

بعدما خسر فايسبوك في الفترة الأخيرة عددًا وافرًا من مستخدميه في ظل بزوغ نجم منصة تيك توك، أعلنت شركة “ميتا” المنصة الأم لفيسبوك أمس الثلاثاء رسميا إطلاق ميزة Reels على شبكة فيسبوك، وهي الميزة التي تشبه إلى حد كبير تطبيق تيك توك.

وذكرت ميتا – في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم – أنها أطلقت الميزة في كل أنحاء العالم، ما يجعل الميزة متاحة من خلال تطبيقات الخدمة على آي أوس إس iOS وأندرويد Android في أكثر من 150 دولة.

وبالإضافة إلى توسيع الوصول إلى Reels، تضيف ميتا ميزات تحرير جديدة إلى إصدار فيسبوك وتوسيع خيارات الإعلان، تتوفر معظم هذه الميزات بالفعل على Facebook Reels في الولايات المتحدة وأماكن أخرى وفي Instagram Reels في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة.